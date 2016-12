Premier Izraela Benjamin Netanjahu ostrzegał Nową Zelandię; Rezolucja jak wojna

Netanjahu skontaktował się z szefem nowozelandzkiej dyplomacji przed głosowaniem nad rezolucją na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. W czasie rozmowy miał stwierdzić, że wystąpienie przez Nową Zelandię o głosowanie nad rezolucją jest "skandalem" i zaapelował by kraj ten przestał ją wspierać.

- Jeśli będziecie nadal wspierać tę rezolucję, to - z naszego punktu widzenia - będzie to deklaracja wojny. To nadwyręży nasze relacji i będzie miało swoje konsekwencje. Wezwiemy ambasadora z Nowej Zelandii do Jerozolimy - zapowiedział Netanjahu.

McCully pozostał jednak przy swoim stanowisku podkreślając, że jest ono zgodne z polityką Nowej Zelandii.

Rozmowę opisał izraelski "Haaretz", który zwraca uwagę, iż jest to dowód na nerwowość Netanjahu przed głosowaniem w ONZ.

Ostatecznie rezolucja została przyjęta - "za" głosowało 14 krajów wchodzących w skład RB ONZ, USA wstrzymały się od głosu.

Nie tylko Netanjahu starał się wywrzeć presję na Nowej Zelandii - przedstawiciel izraelskiego MSZ miał skontaktować się z ambasadorem Nowej Zelandii w Izraelu i zagrozić, że popieranie rezolucji może skutkować zamknięciem ambasady Izraela w Nowej Zelandii.