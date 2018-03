Marek Migalski: Nowelizacja ustawy o IPN to wypadek przy pracy

Będšc w polityce, zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy, z których mogę się dziœ œmiać. Ale polityka to nie tajski masaż. Czasami boli.

Plus Minus: Przeszedł pan drogę od politologa do polityka i z powrotem. Warto było?

Marek Migalski, politolog, były europoseł PiS: Zdecydowanie. Jestem dzisiaj lepszym politologiem, bo każdy miesišc w realnej polityce równy jest rocznemu czytaniu ksišżek politologicznych. Poznałem mechanizmy rzšdzšce politykš i ludzi, którzy jš uprawiajš. Dziœ, gdy œledzę wydarzenia, potrafię sobie wyobrazić, co konkretne osoby myœlš i jak mogłyby zareagować. Poza tym dzięki pięciu latom w Parlamencie Europejskim mam zapewnionš niezależnoœć materialnš do końca życia.

No to faktycznie się opłaciło. Ciekawa jestem, co pan myœli o awanturze o IPN? Zna pan ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobrę i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak doszło do tego zamieszania?

Uważam, że to był wypadek przy pracy. Niektóre rzeczy po prostu się wydarzajš, bo polityka to walka we mgle. Gdzieœ słychać szczęk oręża, ale nie wiadomo, czy ci, którzy nadchodzš, to pr...