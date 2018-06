Kaczyński komentuje deklarację premierów: Otwieramy sobie drogę do ofensywy antydyfamacyjnej

- W mojej opinii dzięki temu porozumieniu uzyskujemy więcej, niż byśmy byli w stanie osiągnąć dzięki zapisom nowelizacji o IPN. Otwieramy sobie drogę do ofensywy antydyfamacyjnej - powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, komentując wspólną deklarację podpisaną przez premierów Polski i Izraela - Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu.

- Oczywistym celem tego dokumentu jest pokazanie światu, również naszych społeczeństwom, że doszliśmy w tej sprawie do porozumienia. Polska rozumie i zawsze rozumiała postawę państwa Izrael, ale co ważne także władze w Jerozolimie rozumieją, iż jesteśmy w sposób niebywale wprost krzywdzący stawiani w jednym szeregu z tymi, z którymi jako ogół społeczeństwa, jako państwo, prowadziliśmy walkę na śmierć i życie jako pierwsi i do końca wojny - powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie, która ukaże się w przyszłym tygodniu w "Gazecie Polskiej", ale już jutro jej fragment ma opublikować "Gazeta Polska Codziennie".

- Czas przeciąć te wszystkie niekorzystne dla Polski, powtórzę raz jeszcze - wypływające z niezrozumienia naszych intencji, a niekiedy i z bardzo złej woli - dyskusje wokół ustawy o IPN. To właśnie zostało uczynione - dodał prezes PiS, komentując wspólną deklarację Netanjahu i Morawieckiego.

Zdaniem Kaczyńskiego styczniowa nowelizacja ustawy o IPN sprawiła, że "mimo naszych intencji w świat poszedł przekaz wypaczający sens noweli". - Były głosy różnych środowisk żydowskich, niekiedy wręcz koszmarnie oszczercze. Elementy tej nieprawdziwej narracji zaistniały w przekazie władz amerykańskich, a to nam nie pomagało. Tym bardziej, że relacje z naszym strategicznym sojusznikiem w NATO mają niezwykle korzystne dla Polski perspektywy. Rozmawiamy o takim wzmocnieniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, jakiego nigdy wcześniej nie było - argumentował prezes PiS.

- W mojej opinii dzięki temu porozumieniu uzyskujemy więcej, niż byśmy byli w stanie osiągnąć dzięki zapisom nowelizacji o IPN. Otwieramy sobie drogę do ofensywy antydyfamacyjnej - dodał Kaczyński, dla którego jest to pierwszy wywiad od kiedy 8 czerwca opuścił szpital po zabiegu kolana.

- Proszę zwrócić uwagę, iż władze Izraela, a one w kontekście spraw związanych ze zbrodniami II wojny światowej z oczywistych względów są niezwykle istotne, w całości potwierdzają polskie stanowisko: sprawcami są Niemcy, polskie społeczeństwo i polskie państwo podziemne nie miało nic wspólnego z Holocaustem, przeciwnie - robiło co mogło, by ratować swych obywateli narodowości żydowskiej. Potępiają antypolonizm, tak jak potępiają antysemityzm - dodał Jarosław Kaczyński.

Dłuższy fragment rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości w czwartek opublikuje "Gazeta Polska Codziennie".