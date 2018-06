Sellin: Konsekwencje dyskusji o ustawie o IPN są w gruncie rzeczy pozytywne dla Polski

- Nie sądzę, żeby trzeba było jakiegoś winnego szukać - powiedział Jarosław Sellin, wiceminister kultury, pytany w TVN24 o to, czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność polityczną za uchwalenie w styczniu nowelizacji ustawy o IPN i wywołanie w ten sposób kryzysu w stosunkach z USA i Izraelem. - Konsekwencje tej pięciomiesięcznej dyskusji są w gruncie rzeczy pozytywne dla Polski - stwierdził polityk PiS.

Obóz rządzący zrealizował w środę przygotowywany od wielu tygodni plan dotyczący sporu o ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Wspólne oświadczenie premierów Polski i Izraela zakończyło dzień, w którym w bezprecedensowym stylu znowelizowano ustawę o IPN.

Według Jarosława Sellina zakończenie konfliktu z Izraelem pozwoli walczyć z określeniami typu "polskie obozy śmierci". - Na pewno jest tak, jak pan premier mówi, że każdy się już naprawdę pięć razy w język ugryzie, zanim takiego sformułowania użyje. Bo za nami stanął też przywódca państwa Izrael, który oddał też w tej deklaracji honor państwu polskiemu z czasów II wojny światowej, polskim Sprawiedliwym (Wśród Narodów Świata ), którzy Żydów ratowali - komentował w TVN24 Jarosław Sellin.

- Mamy poważny dokument państwowy, podpisany przez premiera Izraela, który mówi, że nie można używać takich sformułowań - dodał.

- Myślę, że ten czas był nam potrzebny, te pięć miesięcy, kiedy się dowiedzieliśmy, bo lepiej żyć w prawdzie a nie w złudzeniach, dowiedzieliśmy się, jaka jest ignorancja świata nt. wiedzy o polskiej historii w czasie II wojny światowej i to było dla nas wszystkich – jak sadzę – szokujące. Ale oczywiście to też spowodowało niepotrzebne napięcia wynikające z nieporozumień co do intencji tej ustawy i konkretnych jej zapisów. Z tego też powodu warto się było z tych zapisów karnych wycofać. Pozostawiamy zapisy prawno-cywilne - mówił Sellin.

- Nie sądzę, żeby trzeba było jakiegoś winnego szukać. Konsekwencje tej pięciomiesięcznej dyskusji są w gruncie rzeczy pozytywne dla Polski - przekonywał.