Kaja Godek: Ekspres ws. ustawy o IPN - a co z projektem ws. aborcji?

"30 listopada 2017 r. złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy #ZatrzymajAborcję. Tylko od tego czasu w polskich szpitalach lekarze zabili 628 dzieci" - zwraca uwagę na Twitterze Kaja Godek, porównując tempo prac nad projektem zmian zasad dotyczących możliwości przerywania ciąży z ekspresowym tempem przyjętych w środę w kilka godzin zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej.

Od pierwszej zapowiedzi dotyczącej nowelizacji przyjętej w styczniu ustawy o IPN do podpisania ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę minęło w środę kilka godzin.

Rano w Programie 1 Polskiego Radia jako pierwszy o zamiarze procedowania zmian powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt błyskawicznie trafił do Sejmu, gdzie został przegłosowany bez dyskusji, tuż po godz. 17.00 bez poprawek potwierdził to Senat, a tuż przed 18.00 Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, poinformował, że Andrzej Duda podpisał ustawę, mimo że odbywa właśnie wizytę na Łotwie.

"Dodatkowe posiedzenie Sejmu, nieplanowana ustawa, szybka debata, głosowanie, błyskawiczny Senat. To ustawa o IPN" - podsumowała na Twitterze Kaja Godek, pełnomocniczka społecznego komitetu "Zatrzymaj Aborcję", jeszcze zanim Szczerski mówił o tym, że Andrzej Duda ustawę podpisze.

"A co z zabijanymi w szpitalach dziećmi? #ZatrzymajAborcję leży w komisji od prawie pół roku!" - zauważyła Godek, do swojego tweeta załączając grafikę informującą o szacowanej liczbie aborcji, dokonanych w Polsce od momentu złożenia do laski marszałkowskiej projektu zmieniającego przepisy dot. możliwości przerywania ciąży.

"Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" wpłynął do Sejmu 30 listopada zeszłego roku. 10 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu. 277 posłów, w większości z klubów PiS, Kukiz'15 i PSL opowiedziało się wówczas przeciwko odrzuceniu projektu, co spotkało tego samego dnia inny projekt - zakładający liberalizację przepisów dotyczących aborcji.

Od tego czasu projekt znajduje się w komisjach sejmowych. 19 marca pozytywnie na temat projektu wypowiedziała się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nadal, mimo monitów autorów ustawy, projekt nie trafił natomiast pod obrady Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.