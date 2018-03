Dwa dzienniki wstrzymały publikację apelu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" i "Suedeutsche Zeitung" wstrzymały publikację apelu polskich Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata do rzšdów oraz parlamentów Izraela i Polski.

Apel polskich Sprawiedliwych, którzy zwrócili się do rzšdów Izraela i Polski o powrót na drogę dialogu i pojednania, opublikowały "The Guardian", "Le Figaro", "Le Monde", "The Washington Post", "The New York Times" oraz "The Wall Street Journal".

W Izraelu apel ukazał się w "The Jerusalem Post", "Haaretz" oraz "Calcalist", a w Polsce - w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Polskiej Codziennie", "Dzienniku Gazecie Prawnej " oraz w "Naszym Dzienniku".

Apel ukazał się jako płatne ogłoszenie.

Pod listem podpisały się władze Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata - organizacji pozarzšdowej, która powstała w 1985 r. z inicjatywy osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata za ratowanie Żydów w czasie II wojny œwiatowej.

"Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody połšczone blisko 1000-letniš, wspólnš historiš, budowały w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce przymierze i przyszłoœć, oparte na przyjaŸni, solidarnoœci i prawdzie. My Sprawiedliwi, noszšc w pamięci prawdę o tamtych czasach, prosimy wszystkich o empatię i rozwagę, o wrażliwoœć przy tworzeniu prawa i odpowiedzialnš medialnš narrację, o uczciwe i niezależne badania historyczne - gdyż tylko takie służš wyjaœnieniu tego, co wymaga wyjaœnienia - o dialog i serdecznoœć" - napisali w apelu Sprawiedliwi.

Do #KPRM wpłynšł dzisiaj list podpisany przez grupę osób uhonorowanych przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie polskich Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata. List zawiera apel do parlamentów i rzšdów Polski oraz Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. pic.twitter.com/atMO7OwqYu — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 lutego 2018

Apelu, podpisanego przez 50 polskich Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata, nie opublikowały dwie niemieckie gazety: „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Suedeutsche Zeitung”.

Obydwa dzienniki podały zbliżone powody swojej decyzji: według nich podobny list może być opublikowany tylko wtedy, gdy znajduje się pod nim nazwisko osoby odpowiedzialnej za jego treœć. Miałaby odpowiadać w przypadku, gdyby zawartoœć apelu okazała się nieprawdziwa.

Jak zauważa Salon24.pl, apel podpisany był przez 50 osób, ludzi znajdujšcych się na liœcie Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata, a ich podpisów nie sposób kwestionować.