Rabin Levine: Niemcy nie musieli Polaków uczyć nienawiści do Żydów

Niemcy byli przekonani, że Polacy nie będš protestować przeciw obozom zagłady na ich ziemi. Jak pokazała historia, mieli rację – napisał rabin Menachem Levine na łamach „The Washington Times”.

„Niemal wszystkie obozy zagłady w okupowanej Europie powstały w Polsce. Nie było żadnych krematoriów czy komór gazowych w okupowanej Francji, Belgii, Holandii, Grecji, Bułgarii, Luksemburgu, Norwegii, Danii, Czechosłowacji (tak w oryginale – przyp. red.) czy innym kraju, który najechały nazistowskie oddziały. Auschwitz, Birkenau, Chełmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka i inne zbudowano w Polsce. Dlaczego? Bo naziœci wiedzieli, że w Polsce od wieków panował antysemityzm i Niemcy byli przekonani, że Polacy nie będš protestować przeciw obozom zagłady na ich ziemi. Jak pokazała historia, mieli rację” – napisał Menachem Levine, rabin z kalifornijskiego San Jose.

"The Poles certainly did not need the Germans to teach them to hate Jews." writes Menachem Levine #WashTimesOpEd https://t.co/bLHRYx3ihA — The Washington Times (@WashTimes) 22 lutego 2018

„Jeszcze przed niemieckš inwazjš w 1939 roku wrogie nastawienie wobec Żydów było filarem polskiego reżimu i polskiego Koœcioła katolickiego. W latach 30. XX wieku do narodowego bojkotu żydowskich sklepów i do ich konfiskaty nawoływała partia Endecja w Polsce (tak w oryginale – przyp. red.), która wprowadziła pojęcie chrzeœcijańskiego sklepu. Pod koniec lat 30. XX wieku sklep mojej babci ucierpiał w wyniku bojkotu, który zubożył jš i jej rodzinę, podobnie jak wiele innych w społecznoœci żydowskiej. Polacy z pewnoœciš nie potrzebowali Niemców, by ci uczyli ich nienawiœci do Żydów. Znajšc polskie antysemickie poglšdy, niemieccy dowódcy werbowali polskš policję, by strzegła gett, a polskich robotników kolejowych, by deportować Żydów do oœrodków kaŸni. Poszczególni Polacy zdradzali lub polowali na Żydów ukrywajšcych się i aktywnie uczestniczyli w grabieży żydowskiego mienia” – napisał rabine Levine w„The Washington Times”.