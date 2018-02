Konflikt z Izraelem. Forum Dialogu proponuje, co może zrobić każdy z nas

Fundacja Forum Dialogu przedstawiła swoje propozycje w sprawie rozwišzania konfliktu na linii Warszawa - Tel Awiw.

Nowelizacja ustawy o IPN doprowadziła do sporu Polski z Izraelem. Nie widać końca trwajšcych od kilku tygodni negocjacji między stronami.

Zdaniem Forum Dialogu sprawa jest zbyt ważna, by oddać jš w ręce polityków. "To, co się dzieje, trafia na podatny grunt wieloletnich zaniedbań w edukacji o historii polskich Żydów, niezrozumienia tragedii Żydów i przyzwolenia na antysemityzm".

W zwišzku z obecnš sytuacjš fundacja zaproponowała 10 kroków, które powinny zostać podjęte przez każdego z obywateli, by sytuacja uległa poprawie, a stosunki z Izraelem było dobre.

Członkowie Forum Dialogu proponujš, by przekazać ciepłe słowa Ocalałym i ich potomkom. Ważne jest również wspieranie aktywistów, którzy działajš na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

"Poznaj historię swojej miejscowoœci". Fundacja zachęca do uzyskania informacja na temat liczby Żydów mieszkajšcych w okolicy, kim byli, jak zginęli. "Opowiedz innym, czego się dowiedziałeœ, zabierz na spacer dzieci, rodziców, sšsiadów, znajomych".

Forum Dialogu proponuje, by odwiedzać obozy zagłady oraz upamiętniać ofiary. Kolejnym krokiem może być również zadbanie o żydowskie cmentarze w okolicy. W całej Polsce jest ich około 1200.

"Dowiedz się więcej o zagładzie" - Forum Dialogu namawia do czytania o Ocalałych, ich historiach, relacjach polsko-żydowskich w czasie II wojny œwiatowej.

Ważne jest również, by walczyć z antysemityzmem. "Słyszysz antysemickie wypowiedzi w pracy, w szkole, wœród znajomych lub przy rodzinnym stole. Reaguj!"

Fundacja zachęca do lepszego poznania, kim sš Żydzi obecnie mieszkajšcy w Polsce. Pomóc ma w tym udział w otwartych wydarzeniach organizowanych przez żydowskie gminy, stowarzyszenia i instytucje kultury.

