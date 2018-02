"Haaretz": Polscy nacjonaliści i przyjaciel Donald Trump

W izraelskim dziennik "Haaretz" pojawił się komentarz w sprawie ustawy o IPN. Autor materiału przekonuje, że Donald Trump poparł nacjonalistyczny rzšd w Polsce. Efektem tego ma być reforma sšdownictwa, marsze nacjonalistów i obecna nowelizacja ustawy o IPN.

Alexander Griffing na łamach "Haaretz" przypomina wizytę Donalda Trumpa w Warszawie. Przytacza relację z tego wydarzenia i opinię, że przemówienie amerykańskiego prezydenta zostało odebrano jako prawicowy manifest.

Poparcie ze strony Donalda Trumpa miało przekonać polski rzšd do działania. Efektem wizyty amerykańskiego prezydenta ma być m.in. przegłosowania przez Sejm i Senat nowelizacja ustawy o IPN.

"To nie pierwszy razy, gdy nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwoœć próbuje uchwalić ustawę w tej sprawie. Pierwszš próbę podjęto w 2013 roku, gdy o 'polskich obozach œmierci' mówił prezydent Barack Obama" - czytamy.

"To jednak pierwszy raz, gdy autorzy projektu po dojœciu do władzy, zdołali przekonać do tej ustawy obie izby parlamentu. To także pierwszy raz, gdy polski nacjonalizm czuje, że ma przyjaciela w osobie przywódcy wolnego œwiata. Prezes PiS Jarosław Kaczyński chwalił się, że wizyta Donalda Trumpa to nowy sukces dla Polski" - czytamy dalej.

"Haaretz" wymienia, do jakich sytuacji dochodziło w Polsce po wizycie Trump. Wœród nich: krytykowanš przez PE reformę sšdownictwa i marsz "60 tysięcy antyislamskich i antyimigranckich nacjonalistów i faszystów, którzy przeszli ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania niepodległoœci".

"Donald Trump przyjšł prawicowš narrację polskiego rzšdu, według której Polacy byli ofiarami nazistów i nie odgrywali aktywnej roli w rzezi Żydów" - uważa Griffing.