Premier: rząd przyjął dwa ważne projekty ustaw o komornikach

Jak poinformowała, rząd przyjął projekty dwóch ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. "Te ustawy mają regulacje, które z jednej strony będą pozwalały na egzekucję przez komorników prawa, ale z drugiej strony będą zabezpieczały interes zwykłych obywateli. Wielokrotnie można było o tym przeczytać czy zobaczyć w mediach, jak bezduszni komornicy postępowali z rodzinami, z ludźmi, którzy byli przez nich pozbawiani w bezwzględny sposób możliwości normalnego funkcjonowania, często zupełnie pozbawiani możliwości po prostu życia w normalnych, godnych warunkach i przetrwania" – powiedziała Szydło.

Projekty – dodała premier – mają wprowadzić takie regulacje, które znormalizują sytuację. Nowe przepisy są "po to, żeby Polacy mieli poczucie tego, że państwo stoi po ich stronie i że państwo działa sprawnie i przede wszystkim oni sami mogą czuć się w swoim państwie bezpiecznie i sprawiedliwie" - dodała premier.

"Mam nadzieję, że bardzo szybko parlament przyjmie te projekty ustaw, pan prezydent podpisze i będziemy mogli już mówić o tym niedługo, że w Polsce działa prawo komornicze, które nie pozwala gnębić tych, którzy są niewinni, którzy są w trudnej sytuacji, którzy bardzo często boją się tego, ze poprzez zdarzenia losowe ich sytuacja przez bezduszne działania komorników może doprowadzić do tego, że nie będą mieli możliwości normalnego funkcjonowania" – powiedziała premier.

W pierwszym projekcie przewidziano m.in., że wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają być obowiązkowo nagrywane. Drugi projekt ma uregulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego; zracjonalizowano wysokość opłat egzekucyjnych - opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł.

Ziobro: było wiele przykładów takiej zuchwałości

To odpowiedź na powszechną potrzebę kontroli i nadzoru nad komornikami, ucywilizowania ich działalności oraz podniesienia prestiżu i zaufania do tego bardzo potrzebnego w gospodarce rynkowej zawodu - mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro o projektach ws. komorników.



Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Ziobro mówił, że projekty to "realizacja zobowiązań +dobrej zmiany+ w zakresie poprawy standardu działania komorników". Dodał, że chodzi o to, by patologie, o których wiele razy pisały media (np. głośne zabranie przez asesora komorniczego ciągnika sąsiadowi dłużnika), nie były już na porządku dziennym, a gdy już do nich dojdzie - aby była właściwa reakcja państwa stającego po stronie pokrzywdzonych. Dodał, że wcześniej tego brakowało, a poprzedni rząd "wydawał się głuchy" wobec ludzkiej krzywdy i pokazów bezkarności ze strony niektórych komorników.



Minister podkreślił, że często dopuszczali się oni "jawnych nadużyć władzy". Powiedział, że było "bardzo, bardzo wiele przykładów takiej (...) zuchwałości, bezwzględności w działaniu niektórych komorników, pazerności".