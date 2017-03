Rewolucja u komorników. Informatyzacja egzekucji sądowej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Nowelizacja KPC: informatyka wchodzi do sądów cywilnych

Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące m.in. zwiększenia efektywności odzyskiwania należności przez wprowadzenie elektronicznego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Od wielu lat obserwujemy na całym świecie znaczący rozwój nowoczesnych technologii, które wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia. Informatyzacja wkracza również w coraz większym zakresie w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. 8 września 2016 roku weszła w życie nowela kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego, umożliwiająca zajęcie rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną. Jednocześnie, uruchomiony został nowy sposób komunikacji z organami administracyjnymi i podatkowymi za pośrednictwem systemu e-PUAP. - W dobie wszechobecnej cyfryzacji informatyzacja postępowania egzekucyjnego to naturalny krok w kierunku zwiększenia efektywności odzyskiwania należności przez komorników sądowych. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach europejskich i służą poprawie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej. Jako samorząd komorniczy liczymy na jak najszybsze wdrożenie systemu, który umożliwi prowadzenie elektronicznego postępowania sądowego i egzekucyjnego – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej. - Jednocześnie należy pamiętać, że do dalszej poprawy efektywności egzekucji sądowej niezbędne jest także zapewnienie stabilności funkcjonowania organów egzekucyjnych – dodaje.

24 marca 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w Sali Rudniewa odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Informatyzacja Egzekucji Sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie", organizowana przez Krajową Radę Komorniczą w Polsce oraz Izbę Komorniczą na Litwie. Prelegentami będą wybitni znawcy prawa i przedstawiciele wyższych uczelni obu państw. Podczas konferencji zostaną przedstawione takie zagadnienia, jak: teleinformatyczne systemy wspierające działalność komorników, zasady ustalania kosztów komorniczych w Polsce i na Litwie, bazy danych, sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej czy elektroniczne biuro podawcze. Udział w konferencji jest bezpłatny, wszyscy zainteresowani mogą wziąć w niej udział bez konieczności rejestracji.