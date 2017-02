Krajowa Rada Komornicza o projekcie ustawy o dokumentach publicznych

Tylko w ciągu 5 lat (2010 – 2015) w Polsce stwierdzono ponad 361 tys. przestępstw przeciwko dokumentom, co daje roczny wynik na poziomie ponad 60 tys. W ubiegłym roku, przestępcy posługując się fałszywymi wyrokami sądów arbitrażowych wyłudzali, poprzez kancelarie komornicze, pieniądze od przedsiębiorców.

Takiemu procederowi ma przeciwdziałać przechodząca właśnie konsultacje międzyresortowe ustawa o dokumentach publicznych.

Krajowa Rada Komornicza zwraca uwagę, że dokument przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji należy uzupełnić o zapisy, które pozwolą na lepsze zabezpieczanie także tytułów wykonawczych. Proponuje także długoterminowe rozwiązania, które powinny być wprowadzone, aby zwiększać bezpieczeństwo egzekucji komorniczej.

Zdaniem KRK, aby zwiększać bezpieczeństwo egzekucji komorniczej niezbędne jest skuteczne zabezpieczanie dokumentów, które są dla komorników podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W tej chwili papierowe tytuły wykonawcze nie są praktycznie w żaden sposób zabezpieczone. - To zwykła, zadrukowana kartka formatu A4 z pieczęcią sądu, którą bez problemu można skserować na dobrej drukarce – mówi Rafał Łyszczek, wiceprezes Krajowej Rady Komorników.

Zwraca on uwagę, że sfałszowanie tytułu wykonawczego może mieć poważne konsekwencje i prowadzić do sytuacji, w których postępowanie komornicze będzie prowadzone bez podstawy prawnej przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem. - Mechaniczne zabezpieczanie dokumentów poprzez użycie hologramów to dobra metoda, aby eliminować ewentualne nadużycia – uważa wiceprezes KRK. - O takie rozwiązania będziemy zabiegać – zapowiada.

Samorząd komorników postuluje także wprowadzenie Centralnego Rejestru Tytułów Wykonawczych, co ma zwiększyć kontrolę i bezpieczeństwo dokumentów oraz umożliwi łatwiejsze i sprawniejsze ich weryfikowanie. – W sytuacji, kiedy komornicy mają możliwość elektronicznego zajmowania konta dłużnika zablokowanie pieniędzy na rachunku bankowym niewłaściwej osoby, na podstawie sfałszowanego tytułu wykonawczego może odbyć się w bardzo krótkim czasie. Zagrożenie jest poważne i może mieć znaczące konsekwencje – uważa Rafał Łyszczek. Jak dodaje, fakt, że do takich sytuacji nie dochodzi wynika z faktu, że identyfikowaniem tych dokumentów w kancelariach komorniczych zajmują się doświadczone i kompetentne osoby, które są w stanie wychwycić ewentualne nieprawidłowości. - Niezbędne jest jednak stworzenie takiego systemu, który będzie przestępcom utrudniał nieuczciwe i niezgodne z prawem działania oraz zwiększy zaufanie obywateli do organów państwa – przekonuje wiceprezes KRK.