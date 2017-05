Wybory w KOD: Mateusz Kijowski przedstawił swój program

Foto: Fotorzepa, Roman Bosiacki

Racją istnienia KOD-u jest to, co zrobi dla Polski - mówił lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski, prezentując swój program w wyborach na szefa ruchu. Jego hasło to "Polska przyszłości to państwo społeczne" zakłada odejście od podziału na Polskę socjalną i liberalną.