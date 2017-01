Mateusz Kijowski szefem mazowieckiego KOD

Walne zebranie członków mazowieckiego KOD wybrało w sobotę po południu lidera Komitetu Mateusza Kijowskiego na przewodniczącego zarządu regionu.

Kijowski zdobył w głosowaniu 487 głosów. Jego konkurent Paweł Bilski otrzymał zaś 235 głosów.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie Kijowski podtrzymał jednocześnie ubiegłotygodniową deklarację, iż na marcowym Krajowym Zjeździe Delegatów będzie ponownie ubiegał się również o stanowisko przewodniczącego zarządu głównego KOD. Zapewnił jednocześnie, że - jego zdaniem - region mazowiecki KOD może skorzystać na "silnej reprezentacji" we władzach centralnych stowarzyszenia. "Praca dla regionu w żaden sposób nie koliduje z pracą na rzecz całego stowarzyszenia" - przekonywał.

Lider KOD opowiedział się również m.in. za "profesjonalizacją" funkcji przewodniczącego (zarządu regionu) i wprowadzeniem wynagrodzenia za jego pracę. "Mam nadzieję, że to będzie źródło utrzymania" - dodał.

Kontrkandydat Kijowskiego, który wcześniej był m.in. członkiem regionalnej tymczasowej rady koordynatorów grup lokalnych Komitetu na Mazowszu, w swoim wystąpieniu na zebraniu krytycznie odnosił się do pracy władz centralnych i apelował o "wyjaśnienie w spokojnych okolicznościach" sprawy niejasności wokół rozliczeń finansowych pomiędzy Kijowskim a KOD.

Jak mówił Bilski, dobre doświadczenia związane z działalnością KOD wiążą się z udanymi manifestacjami i "dotarciem do masy ludzi", a złe - "z pracą zarządu głównego". Określił, że "medialne zamieszanie" wokół KOD, związane z "jakimiś tam fakturami" stanowi "balast" dla organizacji. "Nikt z nas na tej sali nie wie, jaka jest prawda. Pozwólmy na to, żeby ta prawda została wyjaśniona w spokojnych okolicznościach i żeby nie ciążyło to na dalszej pracy nowego regionu i nowego zarządu regionu na Mazowszu" - argumentował.

Z kandydowania zrezygnował ostatecznie działający dotąd m.in. w sekcji programowej mazowieckiego KOD Marcin Skubiszewski, który przed głosowaniem powiedział, że podobieństwa pomiędzy jego kandydaturą a kandydaturą Pawła Bilskiego "znacznie przekraczają różnice". Zaznaczył, że główną motywacją kandydowania było dla niego to, żeby szefem regionu został ktoś, kto "nie jest umoczony w te historie zarządu, kto nie jest umoczony ani po jednej, ani po drugiej stronie". "Ja ten warunek spełniam, Paweł Bilski też, każdy głosuje jak uzna, ja się wycofuję" - dodał Skubiszewski.

Komentując wyniki wyborów na szefa mazowieckiego KOD, Kijowski wrócił uwagę, że jego zwycięstwo nastąpiło "po kilku tygodniach bardzo silnej, negatywnej kampanii". "To duże wyzwanie, bo mamy oczywiście przed sobą bardzo wiele pracy, pracy po to, żeby wyprostować wiele rzeczy, które w początkowym, spontanicznym etapie powstawania organizacji nie udało się do końca dopracować" – podkreślił.

Zapowiedział też, odnosząc się do medialnych kontrowersji wokół rozliczeń za usługi informatyczne pomiędzy swoją firmą a KOD, "oficjalny, publiczny audyt" struktur stowarzyszenia, przeprowadzony przez "kilka osób zaufania publicznego", m.in. Danutę Kuroń, Monikę Płatek i Piotra Niemczyka. Jak mówił, audyt powinien "z jednej strony wyjaśnić to, co się wydarzyło, z drugiej strony wprowadzić takie modyfikacje do naszego systemu funkcjonowania organizacyjnego, żeby się takie wątpliwości więcej nie pojawiały".

"Jestem przekonany, że z pomocą wszystkich KOD-erów bez problemu uporządkujemy wszystkie sprawy, które nie były uporządkowane (…) i będziemy się mogli skoncentrować na wyzwaniach, które przed nami cały czas się pojawiają nowe, a stawia te wyzwania przede wszystkim niestety partia rządząca, która kolejne bastiony demokracji niszczy i kolejne zasady państwa prawnego likwiduje" – dodał lider KOD. Zaznaczył, że największym zagrożeniem jest dziś „zamach na ordynację wyborczą do samorządów”.

W swoim wcześniejszym przemówieniu, wygłoszonym po ogłoszeniu wyników głosowania walnego zebrania członków mazowieckiego KOD, Kijowski podziękował swoim wyborcom za zaufanie. Poprosił jednocześnie zgromadzonych o wybór zarządu, z którym będzie mógł dobrze współpracować.