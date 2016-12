Radomir Szumełda: nie mamy gwarancji, że nie obudzimy się w kraju totalitarnym

Radomir Szumełda ocenił w programie #RZECZoPOLITYCE, że Prawo i Sprawiedliwość rok temu wygrało wybory parlamentarne, bo niedoskonałości u wszystkich elit politycznych w Polsce czy deficytów w dialogu ze społeczeństwem było wiele.

- Gdy Niemcy robili reformę emerytalną, dyskusja trwała trzy lata. Gdy wprowadzało to PO, nieudolna debata trwała trzy miesiące. Wtedy społeczeństwo ma poczucie, że coś się narzuca, coś złego się dzieje – powiedział Radomir Szumełda. Dodał, że to tylko jeden z przykładów na brak dialogu elit politycznych ze społeczeństwem. Zdaniem wiceprzewodniczącego KOD można ich znaleźć bardzo wiele.

- PiS dobrze zdiagnozowało sytuację. W kampanii ukryło różne swoje demony – prezesa Kaczyńskiego czy ministra Macierewicza. Pokazali łagodną twarz Andrzeja Dudy, Beaty Szydło. Wygrali te wybory, teraz mamy pasztet – powiedział Szumełda. Podkreślił, że KOD nie chce obalać legalnie wybranej władzy. - Mam nadzieję, że uda się ją obalić w demokratycznych wyborach za trzy lata – przyznał.

W ocenie Radomira Szumełdy, działania Jarosława Kaczyńskiego to „pogłębianie rowów w społeczeństwie do absurdalnych rozmiarów i demolowanie dorobku 25 lat”.

- Widać to na przykładzie absurdalnej reformy oświaty. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński przebudowuje Polskę według swojego widzimisię nie akceptując niczego, co się wydarzyło po 1989 roku – powiedział wiceprzewodniczący KOD. – Jarosław Kaczyński powinien odejść na emeryturę, przestać burzyć to, co udało się osiągnąć – dodał.

Radomir Szumełda przywołał postać prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

- Rok temu, jak myśleliśmy o Erdoganie w Turcji, wiedzieliśmy, że to polityk radykalny, ale szanujący ład, demokrację. Teraz facet zamienia kraj w państwo totalitarne. Takie zapędy władzy, również w Polsce, które obserwujemy od roku, sprawiają, że nie mamy gwarancji, że za trzy-pięć lat nie obudzimy się w kraju totalitarnym. Nie chcę przesadzać, ale Erdogan jest przykładem tego, że polityka jest nieprzewidywalna, zwłaszcza, gdy jest kreowana przez ludzi o zapędach autorytarnych – powiedział wiceszef KOD.