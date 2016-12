KOD żegna prof. Andrzeja Rzeplińskiego

Według stołecznego ratusza w zgromadzeniu uczestniczyło około 3,5 tys. osób. Policja szacuje, że demonstracja, w kulminacyjnym momencie, zgromadziła ok. 1,5 tys. osób. Protest, którego uczestnicy następnie przeszli przed gmach Sejmu, odbył się spokojnie.

Na wiecu przed TK zgromadzeni trzymali flagi polskie i Unii Europejskiej, a także flagi KOD-u. Było widać transparenty z hasłami: "Kto z prawem wojuje, tego sprawiedliwość dosięgnie", "Praworządność ostoją Rzeczypospolitej", "Jest nas dużo, będzie więcej! Weźmy sprawy w swoje ręce!".

Skandowano hasła: "Niezawisłość Trybunału", "PiS to tchórze", "Zwyciężymy", "Nie oddamy demokracji", "Zjednoczona opozycja", "Wolne media", "Wolna Polska europejska", "Wolność, równość, demokracja", "Precz z pisowską agenturą". Niektórzy trzymali plansze z wizerunkiem prezesa TK i napisem "19.12.2016 - dziękujemy".

Petru: Muszą się cofnąć

- Jeśli będziemy konsekwentni i stanowczy, oni muszą ustąpić - mówił o PiS lider Nowoczesnej Ryszard Petru na wiecu KOD przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dodał, że oczekuje wprowadzenia mediów do Sejmu i reasumpcji głosowania nad budżetem. - Mają świadomość, że posiedzenie klubu PiS, które przekształciło się nagle w obrady parlamentarne, jest nielegalne z dwóch powodów: nie wiadomo, czy była wystarczająca liczba posłów, żeby było kworum; dwa: nie wszyscy posłowie mogli wejść na salę - oświadczył Petru. Jego zdaniem, "oni nie uchwalili budżetu". - A wiecie, co to znaczy? Że prezydent może rozwiązać parlament - dodał.

- Jarosław Kaczyński miał przerażony i wściekły wzrok, że blokujemy mównicę. Powiedział mi wprost: "Robicie jak Samoobrona i będziemy z wami postępować jak z Samoobroną". Tylko nie wiem, czy to znaczy zaproszenie do koalicji - dodał.

- Oni się muszą cofnąć; dajemy im możliwość zrobienia kroku w tył - mówił lider Nowoczesnej. Dodał, że w poniedziałek spodziewałby się spotkania przedstawicieli partii politycznych z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. - Niech wprowadzi media do Sejmu i zaproponuje reasumpcję głosowania i normalną debatę budżetową; mogą to zrobić - powiedział Petru. - Panie marszałku, niech pan nie słucha Kaczyńskiego! - dodał. Jego zdaniem, niedzielne spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z liderami partii opozycyjnych "świadczą nie o sile, tylko o słabości". - Oni dobrze wiedzą, że poszło za daleko. Wiedzą dobrze, że polskie społeczeństwo nie da zgody na takie metody - oświadczył.

Petru powiedział także, że "Trybunał został obroniony". - Musieli przyjąć osiem ustaw - każdą złą; Trybunał wydawał wyroki; dzisiaj muszą poczekać, aż prof. Rzepliński odejdzie; to była nasza wspólna praca - oświadczył zgromadzonym.

Zgromadzeni przed TK przerywali przemówienie okrzykami: "Niezawisłość Trybunału", "PiS to tchórze", "Zwyciężymy, zwyciężymy", "Nie oddamy demokracji", "Zjednoczona opozycja", "Wolne media", "Wolna Polska europejska".

Mucha: Biją posłów

My, zjednoczona opozycja, jesteśmy tutaj, by pokazać, że to my bronimy instytucji państwa polskiego, a oni bronią tylko swoich limuzyn - mówiła Joanna Mucha z PO. - Walczymy o sprawiedliwą Polskę, która nie zapomina o wykluczonych - przekonywała z kolei Barbara Nowacja (Inicjatywa Polska).

Mucha nawiązała do piątkowych wydarzeń w Sejmie. - Nie zostaliśmy wpuszczeni na Salę Kolumnową, gdzie odbywały się tzw. równoległe obrady Sejmu. Nie pozwolono nam złożyć wniosków formalnych, nie pozwolono nam przeliczyć, czy na sali jest kworum. Widzieliśmy na własne oczy ludzi, którzy mówili o sobie, że są obserwatorami i głosowali jak posłowie. To jest hańba, to nie powinno się nigdy zdarzyć - podkreślała posłanka. - Czekaliśmy o 3 w nocy na tych tchórzy, którzy ukryli się w gabinecie jednego z marszałków. Chcieliśmy im zadać pytania, zapytać, czy wiedzą, co zrobili z polskim parlamentaryzmem. Posłanki PO zostały poturbowane, pobite, gdy chciały zadać pytania. Byłam w tym miejscu i również zostałam poturbowana, pobita przez Straż Marszałkowską. W polskim parlamencie bije się posłów - mówiła Mucha.



Posłanka PO dodała, że w polskim parlamencie nie dopuszcza się do głosu posłów, którzy chcą zadać pytanie dotyczące poprawki budżetowej. - Nie możemy sprawować swojego mandatu - mówiła posłanka PO. Zaapelowała przy tym do posłów i senatorów PiS, by złożyli legitymacje partyjne. - Złóżcie swoją przynależność do tej partii, potem będzie już za późno. Apeluję do wszystkich parlamentarzystów PiS, jeśli chcecie zachować swoją przyzwoitość, jeśli nie chcecie uczestniczyć w tym, co się dzieje, złóżcie legitymację partyjną i wróćcie na salę sejmową - mówiła.

Szefowa Stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka dziękowała zebranym pod TK za przybycie. - Na Nowy Rok życzymy sobie, że jeśli PiS już musi być, to żeby przynajmniej przestrzegał ładu demokratycznego, słuchał opozycji i słuchał ludzi. Jeśli nie, to my tu będziemy cały czas, bo my nie walczymy o miejsca w Sejmie, nie walczymy o apanaże, jak dziś trzymają się ich kurczowo posłowie PiS - mówiła. - My walczymy o dobrą Polskę. Polskę sprawiedliwą, która nie zapomina o wykluczonych. Polskę, która nie gardzi biednymi, ale i nie krzywdzi wszystkich innych grup społecznych. Polskę, która jest i będzie w Europie - kontynuowała.

Nowacka oceniła ponadto, że trudno mówić dobrze o ludziach, którzy mają "połamane kręgosłupy". - Dlatego dzisiaj milczeniem pominę osoby nazywane ironicznie prezydentem i premierem - powiedziała. Jak dodała, aby zwyciężyć w tym sporze, "musimy być lepsi". - Nie możemy używać języka pogardy, nie możemy wykluczać. Musimy pracować nad tym, żeby ci, którzy jeszcze wierzą w PiS, którzy jeszcze wahają się i myślą, że oni robią dobrze, zrozumieli, że u nas będą mile widziani; że my będziemy budować Polskę sprawiedliwą, dobrą i bez pogardy - podkreśliła.

Po przemówieniach organizatorzy poinformowali, ze wiec przed TK dobiegł końca, ale zachęcają, żeby protestujący przeszli przed Sejm, żeby kontynuować "wsparcie" posłów opozycji, którzy od piątku okupują salę obrad.

Zgromadzeni trzymali flagi polskie i Unii Europejskiej, a także flagi KOD-u. Dwie z uczestniczek wetknęły w ogrodzenie przed gmachem TK bukiety kwiatów.

O udział w spotkaniu przed TK apelował 17 grudnia podczas demonstracji przez Pałacem Prezydenckim lider KOD Mateusz Kijowski. Jak mówił, ma to być pożegnanie prezesa TK. Zachęcał, by po demonstracji przed Trybunałem wrócić przed Sejm i nadal "wspierać" posłów okupujących salę plenarną.

W poniedziałek upływa 9-letnia kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa TK. Jako sędziego w Trybunale zastąpi go Michał Warciński, wybrany niedawno przez Sejm.

Rzepliński zapowiadał, że po odejściu z TK wróci do pracy akademickiej.