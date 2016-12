Mateusz Kijowski: Ekshumacje wydają się polityczną zabawą

Lider KOD odnosił się do kontrowersji, które towarzyszyły podpisaniu się pod apelem „Stop dewastacji Polski” przez płk. Adama Mazgułę. - Nie podzielam tych wypowiedzi, które wygłosił na wiecu. Zresztą on też się z nimi nie zgadza – mówił Kijowski. Jak dodał, chodzi o to, że wypowiedź była długa, ale – jak przyznał Mazguła – nie wszystkie sformułowania były właściwe.

- Stan wojenny trwał kilkanaście miesięcy, ale to nie znaczy, że codziennie działo się coś tragicznego – mówił Kijowski. Jego zdaniem nie było w tamtym okresie tak, że działy się same złe rzeczy.

Za co pan ceni ministra Antoniego Macierewicza? - Dzisiaj chyba tylko za to, że był założycielem KOR-u – odpowiedział Kijowski. Prowadzący skontrował, że właśnie tacy ludzie jak płk. Mazguła pacyfikowali takie osoby jak wówczas Macierewicz.

O co chodziło z wypowiedzią, aby nie przestrzegać prawa? - Namawiam do tego żeby nie przestrzegać prawa, które łamie prawa obywateli – mówił lider KOD. - Jeżeli prawo jest niesprawiedliwe, to obywatele nie muszą go przestrzegać. Mówił o tym Thomas Jefferson. Nikt nie mówi o tym, żeby w sposób systemowy nie przestrzegać żadnego prawa.

Kijowski zapewniał, że nie zależy mu na tym, żeby protestujących siłą pacyfikowała policja. - Do tej pory robiliśmy wszystko, żeby nie było nawet cienia możliwości posądzić nas o próbę prowokacji – mówił przewodniczący Komitetu.

Dodał, że nie zamierza się pojawiać 10 grudnia pod Pałacem Prezydenckim w kontrze do miesięcznic smoleńskich. - Ja bym nikomu nie przeszkadzał w świętowaniu tego co chce – mówił Kijowski. - Często nie rejestrowali tych demonstracji – mówił o miesięcznicach, które jego zdaniem są zgromadzeniami politycznymi.

- Ekshumacje wydają się polityczną zabawą, bo nikt nie wyjaśnił do tej pory szczegółowo dlaczego one są potrzebne – mówił Kijowski.

Lider KOD mówił, że właściwie nie ma większego znaczenia, że szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej są pomylone i byłoby trudno wszystkie uporządkować. - Myślę, że najważniejsza jest pamięć o człowieku, ja jestem akurat zwolennikiem kremacji, a reszta już nie ma takiego dużego znaczenia – mówił Kijowski.

Szef Komitetu uważa, że w szkołach nie powinno być krzyży, a lekcje religii powinny się odbywać poza szkołami. - Nie powinno być religii w szkołach. Moja mama jest katechetką, prowadziła zajęcia w salkach katechetycznych, ja jestem zwolennikiem powrotu do tamtych zwyczajów – mówił Kijowski.

Zdaniem Kijowskiego ustawa dezubekizacyjna nie jest sprawiedliwa, bo według niej będzie istniała odpowiedzialność zbiorowa. - Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z prawami człowieka – mówił gość.