KOD odbierze Europejską Nagrodę Obywatelską

Parlament Europejski przyznał w tym roku 50 nagród obywatelskich - informuje Polsatnews. Są przyznawane od 2008 roku. Nagradza się nimi osoby i organizacje działające na rzecz transgranicznego porozumienia i współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Europejska Nagroda Obywatelska ma wartość symboliczną, stanowi wyraz uznania za codzienne promowanie europejskich wartości.

KOD do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej zgłosiła europosłanka PO Róża Thun i to ona wygłosi jutro laudację. W uzasadnieniu swojego wniosku napisała m.in.: "W pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób KOD jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich".

Druga polską laureatką jest Aleksandra Banasiak, zgłoszona również przez europsłankę PO, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Aleksandra Banasiak, wówczas 21-letnia dziewczyna, była pierwszą pielęgniarką, która podczas poznańskich zamieszek w czerwcu 1956 roku wyszła na ulicę, aby opatrywać rannych. Również została wówczas ranna.

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z kolei to organizacja zgłoszona przez europosłankę Lidię Geringer de Oedenberg. Fundusz skutecznie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu, m.in. dzięki inicjatywom obywatelskim i funduszom unijnym pozyskiwanym na ich realizację.

