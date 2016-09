Schetyna: PiS nie zdaje sobie sprawy z kosztów odwracania się od Europy

Przedstawiciele frakcji w europarlamencie, ustalając porządek obrad sesji plenarnej w Strasburgu, zdecydowali w czwartek, że Parlament Europejski przeprowadzi we wtorek w Strasburgu debatę o Polsce, a w środę będzie głosować nad rezolucją na ten temat.

"13 września debata, 14 września głosowanie rezolucji, czyli następny festiwal mówiący o polskiej polityce i o tym właśnie, co złego w Polsce się dzieje. To źle służy polskiej polityce, polskiej pozycji" - ocenił Schetyna. "Polska po raz kolejny będzie wskazywana jako kraj, gdzie łamana jest praworządność, gdzie wprowadzane są niezgodne z konstytucją ustawy" - dodał.

Schetyna stwierdził, że PiS nie zdaje sobie sprawy, jakie będą konsekwencje i koszty "polityki odwracania się tyłem, plecami do Europy". "To nas będzie kosztować, to już nas kosztuje" - podkreślił.

Pytany przez dziennikarzy o możliwość wizyty premier Beaty Szydło w PE w związku z planowaną debatą i głosowaniem nad rezolucją, przypomniał poprzednią wizytę premier w europarlamencie, oceniając, że nic z zapowiedzi Szydło "nie znalazło swojego zwieńczenia i potwierdzenia w kraju". "Jeżeli ma jechać, żeby powtórzyć taki spektakl, to jeszcze bardziej zaszkodzi w Polsce" - mówił Schetyna.

Pierwsza debata w europarlamencie poświęcona Polsce odbyła się w styczniu. Wzięła w niej udział premier Beaty Szydło.

Schetyna zapytany o szanse Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej odpowiedział, że przedłużenie kadencji Tuska, to coś "absolutnie naturalnego". "Nie mam żadnych wątpliwości, co do przedłużenia mandatu Donaldowi Tuskowi" - dodał.

Za debatą i głosowaniem nad rezolucją o Polsce opowiedziały się w czwartek frakcje chadeków (EPP - EPL), socjalistów, liberałów, Zieloni oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Przeciw była frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz eurosceptycy.

"EPP, socjaliści, liberałowie, zieloni i komuniści za debatą nt. PL w Strasburgu. Zero chęci kompromisu. Antypolskie szaleństwo trwa" - napisał na Twitterze europoseł PiS Tomasz Poręba, który uczestniczył w konferencji przewodniczących PE.

Również w czwartek rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos poinformował PAP, że Delegacja Komisji Weneckiej (KW) złoży wizytę w Polsce w dniach 12-13 września. Jak poinformował, na czele delegacji stanie wiceprzewodniczący KW Kaarlo Tuori z Finlandii.

Wizyta delegacji KW, organu doradczego Rady Europy, poprzedza wydanie opinii na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co ma nastąpić na posiedzeniu plenarnym Komisji Weneckiej 14-15 października.