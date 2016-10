Szułdrzyński: Podwójny samobój PiS

Planowana reforma podatków paradoksalnie najmocniej uderzy w elektorat, który pozwolił w 2015 r. wygrać wybory.

Zwykło się uważać, że PiS to partia, której sympatycy mają dość radykalne poglądy: owszem, wierni wyborcy są bardzo ważną bazą, ale by wygrać wybory w skali całego kraju, trzeba skutecznie zawalczyć o poparcie osób bardziej umiarkowanych. Ten zabieg udał się PiS podczas ostatniej kampanii wyborczej. Również wielu przedsiębiorców uwierzyło, że zjednoczona prawica po zwycięstwie będzie działać na rzecz polskiego biznesu i walczyć o uczciwą konkurencję w ten sposób, by wielkie zagraniczne koncerny płaciły podatki na tych samych zasadach co mniejsze, rodzime firmy.

W efekcie w zeszłorocznych wyborach niemal 30 procent właścicieli lub współwłaścicieli firm zagłosowało na PiS. W tej grupie partia Jarosława Kaczyńskiego wyprzedziła Platformę (29 proc.) oraz mieniącą się ugrupowaniem przedsiębiorców Nowoczesną (14 proc). Przedsiębiorcy stanowili niemal 8 proc. wszystkich wyborców, którzy oddali swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. (Dane według exit poll IPSOS, które były bardzo zbliżone do wyniku wyborów).