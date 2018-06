Szczepłek: Mamy prawo wątpić Fotorzepa/Andrzej Bogacz

Tego się najbardziej obawialiśmy. Porażka 1:2 z Senegalem na rozpoczęcie mistrzostw świata to najgorsze, co mogło nas spotkać. Polacy zagrali znacznie poniżej możliwości, a jeśli coś takiego zdarza się w meczu, do którego przygotowywali się od miesięcy, to nie najlepiej o nich wszystkich świadczy.