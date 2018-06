Haszczyński: Dobry populista, bo niemiecki

Angela Merkel pozostaje na stanowisku. Spór o imigrację, który rozgorzał wśród siostrzanych współrządzących Niemcami partii chadeckich – CDU i CSU – nie doprowadził, jak się w poniedziałek okazało, do rozpadu ich sojuszu, a tym bardziej rządu, w którym są jeszcze socjaldemokraci z SPD.

Dla Polski zakończenie kariery politycznej przez kanclerz Merkel nie byłoby dobrym rozwiązaniem. To ona jest gwarantem kluczowych dla naszego bezpieczeństwa kwestii – po pierwsze, poważnego udziału Niemiec w ochronie flanki wschodniej NATO (dowodzą batalionem sojuszu na Litwie, co bardzo się nie podoba Moskwie), po drugie, utrzymywania jedności państw UE w sprawie sankcji nałożonych na Rosję za agresję na Ukrainie.

Prawie wszystkie warianty rządu federalnego bez Merkel są gorsze niż z nią, w szczególności gdyby jeszcze więcej do powiedzenia w Berlinie miał ponadpartyjny sojusz prorosyjski.

Jest w tym jakaś ironia, że najlepsza dla Polski szefowa rządu może (bo nadal może) zostać zdetronizowana z powodu polityki imigracyjnej, która skonfliktowała Berlin i Warszawę. Decyzja pani kanclerz o otwarciu trzy lata temu granic dla uchodźców jest coraz gorzej oceniana w jej ojczyźnie. Z serdecznego powitania każdego przybysza, co pokazywano w 2015 r., niewiele zostało, podobnie jak z milczenia na temat przestępczości związanej z imigracją. Teraz morderstwo czy gwałt dokonane przez przybysza z Bliskiego Wschodu stają się przedmiotem debaty narodowej.

Politycy mający przed sobą wybory, a tak jest z bawarskimi chadekami (CSU), doskonale wyczuwają tę atmosferę. Dlatego reprezentujący CSU szef niemieckiego MSW Horst Seehofer walczy jak lew o ograniczenie napływu uchodźców prawie do zera. Czyli jest populistą. Wychodzi z założenia, że jeżeli nie zrobi tego on, przedstawiciel partii głównego nurtu, to zajmą się tym kiedyś przedstawiciele ugrupowań antyestablishmentowych, też populistycznych, takich jak Alternatywa dla Niemiec.

Pytanie tylko, dlaczego przedwyborczy populizm w Niemczech ma być uzasadniony, skoro w innych krajach jest przez Niemców krytykowany?