Haszczyński: Nie czekając na potwierdzenie z Kremla

Skorzystam ze starej formułki: W momencie zamykania tej strony gazety oficjalnie nie było wiadomo, kto wygrał wybory prezydenckie w Rosji.

Formuła ta jest wykorzystywana w polityce. Niektórzy głosili, że w momencie anektowania ukraińskiego Krymu nie było wiadomo, kim były „zielone ludziki" wprowadzajšce je w życie. W chwili gdy rozpoczęła się wojna na wschodzie Ukrainy, nie było wiadomo, skšd się wzięli doœwiadczeni żołnierze wspierajšcy separatystów. Do dzisiaj również nie wiadomo, jacy hakerzy mšcili w czasie kampanii wyborczych w kilku krajach zachodnich. I wcišż nie wiemy, kto zaatakował broniš chemicznš podwójnego agenta mieszkajšcego w Wielkiej Brytanii.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oficjalnie tego nie wiadomo do czasu, aż Kreml sam się do tego nie przyzna, jak np. do wysłania „zielonych ludzików" na Krym przyznał się po pewnym czasie sam Putin. Otrucie Siergieja Skripala i jego córki broniš chemicznš o nazwie nowiczok spowodowało, że Zachód nie zamierza już słuchać, że w momencie oczekiwania na wyniki wyborów w Rosji oficjalnie nie było wiadomo, kto stoi za tym atakiem na terenie jednego z najważniejszych państw cywilizacji zachodniej. Zachód mówi, że wie. I wie, że musi odpowiedzieć. Także dlatego, by rozzuchwaleni Rosjanie nie dokonywali kolejnych ataków.

Kreml przekroczył czerwonš linię, liczšc na bezkarnoœć z powodu œwieżego konfliktu wewnštrz Zachodu – między Amerykš Trumpa i Europš pod wodzš Merkel. I na tradycyjnš niechęć do zrywania intratnych biznesów z Rosjanami.

Teraz udawanie, że „oficjalnie nic nie wiadomo", dlatego „prowadzimy interesy jak dawniej", powinno się skończyć. Zachód musi się skonsolidować w obliczu wspólnego zagrożenia. Prawdziwš dotkliwš karš byłoby zrywanie więzi surowcowych łšczšcych Europę Zachodniš z Rosjš, w tym rezygnacja z budowy rurocišgu NordStream 2. Przy zmianie nastawienia Trumpa do ochrony amerykańskiego rynku przed unijnymi towarami byłoby to realne.

Transatlantyckie pojednanie to najlepszy sposób na rosyjskš agresję. Trzeba tylko przestać uznawać Moskwę – niezależnie od tego, co robi – za odpowiedniego partnera do interesów.