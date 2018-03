Polska - Korea Południowa 3:2. Stefan Szczepłek: Gra mało zespołowa

Po trzech meczach bez zwycięstwa Polacy wreszcie wygrali, ale nie dali wielu powodów do optymizmu. Zwycięstwo nad Koreš, która nie pokazała niczego poza solidnoœciš to obowišzek. Ale trzeba się było solidnie napracować.

Bramki strzelały gwiazdy: Robert Lewandowski z podania Kamila Grosickiego, Grosicki po podaniu Krzysztofa Mšczyńskiego i Piotr Zieliński - sam, jak na treningu. Gdyby nie indywidualnoœci, byłoby kiepsko. A przecież to jest gra zespołowa. W pierwszej połowie Polacy przeprowadzili cztery akcje i zakończyli je dwoma golami. W drugiej, kiedy już na boisku nie było Lewandowskiego, nie udało im się skonstruować ani jednej. Gol Zielińskiego padł w doliczonym czasie i jest wyłšcznie jego zasługš.

Koreańczycy grali zupełnie inaczej niż Nigeryjczycy w pištek. Afrykanie agresywnie atakowali, nie dawali nam czasu ani miejsca na przygotowanie akcji. Koreańczycy w pierwszej połowie ograniczali się do dobrze zorganizowanej obrony. Mogliœmy robić z piłkš co się nam podoba. Ale im bliżej bramki, tym było gorzej. W drugiej częœci, kiedy goœcie nie mieli czego bronić i zagrali ofensywnie, okazało się, że nawet ich mało wyszukane ataki sprawiajš nam kłopoty.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski mieli bez porównania więcej pracy niż Łukasz Fabiański i Bartosz Białkowski w spotkaniu z Nigeriš.

To też o czymœ œwiadczy. Znowu graliœmy systemem z trzema obrońcami, który po raz kolejny się nie sprawdził. Zawodnicy nie rozumiejš się między sobš, obydwa gole dla Korei padły po złym ustawieniu, bo gracze pogubili się i nie bardzo wiedzieli kto kogo powinien pilnować. Pomocnicy dołożyli swoje, bo nie pomogli obrońcom.

Piotr Zieliński strzelił pięknš bramkę, ale to był jeden z nielicznych jasnych momentów w jego wykonaniu. Miał okazję pokazać, że kiedy nie ma Lewandowskiego i Grzegorza Krychowiaka to on jest liderem. Nie pokazał. Pomysł ustawienia Artura Jędrzejczyka na prawej pomocy nie był najlepszy. Ale gdzie powinien grać Jędrzejczyk, silny fizycznie, dobrze strzelajšcy głowš, majšcy jednak kłopoty w obronie - nie wiem.

To samo dotyczy Macieja Rybusa, tracšcego piłkę, nie pomagajšcego obrońcom. On z kolei lepszy był w ataku, bo przynajmniej potrafi doœrodkować. Taras Romanczuk jak na debiut zagrał poprawnie. Nie było go za bardzo widać, ale przynajmniej nie popełniał prostych błędów, jak większoœć jego bardziej doœwiadczonych nowych kolegów w kadrze.

Adam Nawałka sprawdził w dwóch meczach 25 zawodników, w tym czterech bramkarzy. Kadra na mundial liczy 23. Mamy jednš gwiazdę œwiatowš (Lewandowski), dwóch dobrych równorzędnych bramkarzy (Fabiański, Szczęsny), europejskiego prawego obrońcę (Piszczek), niezłego pomocnika (Zieliński) oraz nie zawsze nawet wyróżniajšcš się w swoich klubach, przeciętnych w skali Europy pozostałych. Oraz Jakuba Błaszczykowskiego, leczšcego kontuzję. Jest nadzieja, że Krychowiak i Milik osišgnš jeszcze wysokš formę. Ale pewnoœci nie ma.

Kibic będzie wierzył zawsze. Proponowałbym jednak nie przywišzywać się do myœli, że jedziemy na mundial po medal.