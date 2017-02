USA chcą 100 mln dolarów od Armstronga

Sportowcy zawsze znajdą sposób, by wytłumaczyć się z dopingu

45-letni dziś kolarz w latach 1999–2005 siedmiokrotnie wygrał Tour de France. Stał się bohaterem Ameryki, sponsorowanym przez największe firmy, w tym państwową US Postal Service.

Amerykańska poczta za prawo bycia sponsorem tytularnym grupy, w której jeździł Armstrong, w latach 2000–2005 przelała na konto właściciela zespołu, firmy Tailwind Sports, 32,3 mln dolarów. Dziś już wiadomo, że zwycięstwa kolarz zawdzięcza doskonale zorganizowanemu systemowi nielegalnego wspomagania. Pogrążyły go zeznania byłych kolegów z drużyny w ramach prowadzonego przez służbę federalną śledztwa. Armstrong został zdyskwalifikowany, stracił wszystkie siedem tytułów, przegrał już kilka procesów z byłymi sponsorami, którzy wypłacili mu premie za zwycięstwa.

Teraz przyszedł czas na największego z nich – US Postal. Według amerykańskiego prawa poczta może otrzymać trzykrotność zainwestowanej kwoty, czyli 96,9 mln dol. W przypadku wygrania sprawy 25 procent kwoty przypaść powinno świadkowi, dzięki któremu zostało wykryte oszustwo. Byłby nim partner Armstronga z grupy US Postal, Floyd Landis.

Proces powinien się odbyć w listopadzie. We wtorek sąd dystryktu Kolumbia odrzucił wniosek adwokatów Armstronga, by zaniechać postępowania. Dowodzą oni, że US Postal dzięki reklamie poprzez kolarstwo zarobił więcej niż 100 mln (podczas firmowej prezentacji w 2003 roku wartość ekspozycji reklamowej oceniono na 109 mln).

Armstrong jest więc spokojny o wynik procesu, tym bardziej że decyzja ławników w tym wypadku musi zapaść jednomyślnie.

Landis pytany przez „L'Equipe", odpowiedział, że 25 procent od zasądzonej kwoty nie ma dla niego znaczenia. Na dopingu wygrał on Tour de France w 2006 roku i został zdyskwalifikowany, żyje teraz z legalnej sprzedaży konopi indyjskich.