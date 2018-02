Doping: czekamy na to, co powie Rafał Majka

Według mało znanego włoskiego menedżera Andrei del Nisty Rafał Majka miał przyjmować testosteron i hormon wzrostu. Polski kolarz nosi się z zamiarem oddania sprawy do sšdu.

– Rafał nie będzie się z niczego tłumaczył. Prawdopodobnie będzie domagał się rozstrzygnięcia tych pomówień na drodze prawnej – powiedziała „Rzeczpospolitej" osoba blisko współpracujšca z polskim kolarzem.

– Każdego można w ten sposób skrzywdzić, posšdzić o udział w jakiejœ sprawie sprzed lat, nie majšc żadnego dowodu. Jedynym organem, który wiarygodnie mógłby zarzucić coœ kolarzowi, jest Œwiatowa Agencja Antydopingowa – WADA. Nie może tego zrobić ani międzynarodowa (UCI), ani krajowa federacja, ani ja jako organizator wyœcigów, a tym bardziej dyrektor sportowy, którego intencja nie jest nam znana i może dotyczyć wewnętrznych rozgrywek – mówi dyrektor Tour de Pologne i były kolarz Czesław Lang.

Dziennik „La Gazzetta dello Sport" ujawnił wypis fragmentów z protokołu sporzšdzonego przez sędziego w zwišzku ze œledztwem w sprawie œmierci litewskiego kolarza Linasa Rumsasa, syna Rajmondasa, trzeciego kolarza Tour de France z 2002 r. 21-letni zawodnik zmarł na atak serca 2 maja 2017 r. Jego œmierć wywołała w œrodowisku kolarskim wielkie poruszenie.

Rodzina Rumsasów od lat mieszka we Włoszech, Rajmondas i jego żona (matka Linasa) byli w roku 2008 bohaterami głoœnego dopingowego skandalu podczas Tour de France.

We wrzeœniu przeszukane zostało biuro młodzieżowej grupy Altopack-Eppela i rodzinny dom Rumsasów. W obu miejscach znaleziono œrodki dopingowe. W ubiegłym tygodniu w zwišzku z tš sprawš zatrzymano dyrektorów tej grupy Elsę Fredianiego i Andreę del Nistę, właœciciela Lukę Franceschiego, trenera Michele Violę oraz zaopatrujšcego kolarzy w niedozwolone œrodki farmaceutę Andreę Bianchiego. Kilkanaœcie osób znalazło się pod nadzorem prokuratury.

Podczas œledztwa del Nista ujawniał fakty z przeszłoœci jednego ze szkoleniowców. Mówił, „że słyszał, że ktoœ mu mówił, że trener Elso Frediani przekazywał Rafałowi Majce testosteron i hormon wzrostu, a zużyte ampułki wyrzucał do ogródka mieszkajšcego obok kolarza Tomeiego". Pod wpływem niedozwolonych œrodków – testosteronu i hormonu wzrostu zdaniem del Nisty „żuchwa Majki miała zrobić się bardziej kwadratowa".

Frediani opiekował się Majkš w latach 2008–09. Wtedy młody Polak mieszkał w Lukce i jeŸdził w amatorskiej grupie Gragnano. Frediani był w zespole z Toskanii najpierw trenerem, a póŸniej dyrektorem sportowym. Następnie dostał pracę w grupie Altopack-Eppela, w której jeŸdził zmarły kilka miesięcy temu Linas Rumsas.

W aktach œledztwa pojawiło się też nazwisko innego polskiego kolarza – 22-letniego Gracjana Szelšga. Obecnie zawodnik grupy Leopard jeŸdził w Altopacku w latach 2014–17 i do stosowania EPO namawiał go podobno właœciciel zespołu. Polak długo opierał się szantażowi, ale w końcu uległ. W zespole jeŸdzili także inni młodzi Polacy – Dawid Wypych, Szymon Rekita oraz Dawid Adamczyk.

Włoska policja opublikowała oœwiadczenie w sprawie właœciciela Altopacku. „Franceschi sprowadzał najbardziej obiecujšcych młodych zawodników. Nakłaniał ich do zażywania zakazanych substancji, w tym również EPO w mikrodawkach". Oœwiadczenie to odnosi się jednak do czasów Linasa Rumsasa, a nie Rafała Majki.

Wydaje się, że polski kolarz powinien przedstawić mediom swoje stanowisko, zanim odda sprawę do sšdu, bo dopingowe oskarżenie w kolarstwie to poważny zarzut.