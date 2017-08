Vuelta a Espana: Aleksiej Łucenko wygrał piąty etap

Jak przekonać szefa do awansu?

Łucenko na środowym, pofałdowanym etapie, kończącym się dość stromym podjazdem na metę, wyprzedził o 42 sekundy kolarza z Erytrei Merhawiego Kudusa (Dimension Data), dla którego jest to największe osiągnięcie w karierze, oraz Hiszpana Marca Solera (Movistar) o 56 sekund.

To pierwsze zwycięstwo w wielkim tourze 24-letniego kolarza z Kazachstanu, który okazał się najmocniejszy z grupy długo uciekających kolarzy. W 2012 roku Łucenko był mistrzem świata młodzieżowców.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Wygrałem piękny etap w prestiżowym wyścigu. W tegorocznym Tour de France miałem groźny upadek, ale wystarczyło mi czasu, by dojść do pełni sił. Jestem w dobrej kondycji, przygotowuję się do startu w mistrzostwach świata - powiedział zwycięzca na mecie usytuowanej w pobliżu Pustelni św. Łucji i św. Benedykta.

Froome przyjechał na metę na 14. pozycji - 4.31 po zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej Brytyjczyk do 10 sekund powiększył przewagę nad Amerykaninem Tejayem van Garderenem (BMC), który awansował na pozycję wicelidera.

Lider grupy Sky kończył etap w grupce przyprowadzonej przez Hiszpana Alberto Contadora (Trek), w której byli także Kolumbijczyk Esteban Chaves (Orica) i Kanadyjczyk Michael Woods (Cannondale).

Na końcowym wzniesieniu straty do Froome'a ponieśli inni jego groźni rywale: Van Garderen - 8 s, Włosi Fabio Aru (Astana) i Vincenzo Nibali (Bahrein) - odpowiednio 11 i 26 sekund oraz Francuz Romain Bardet (AG2R) - 49.

Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal) zajął w środę 78. miejsce ze stratą 8.52 i w klasyfikacji generalnej wyprzedził Rafała Majkę (Bora-Hansgrohe). Marczyński jest obecnie 50., a Majka - dwie lokaty niżej.

Wyniki 5. etapu, Benicassim - Alcossebre (175,7 km):

Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) - 4:24.58

Merhawi Kudus (Erytrea/Dimension Data) - strata 42 s

Marc Soler (Hiszpania/Movistar) - 56

Matej Mohoric (Słowenia/UAE Team Emirates) - 1.11

Alexis Gougeard (Francja/AG2R) - 1.24

Marco Haller (Austria/Katiusza) - 1.37

Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step) - 1.40

Jetse Bol (Holandia/Manzana Postobon) - 2.04

Matvey Mamykin (Rosja/Katiusza) - 2.18

Jeremy Maison (Francja/FDJ) - 2.31



Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) - 8.52



Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) - 10.04



Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) - 10.10



Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) - 10.12



W czwartek kolarze wystartują do szóstego etapu z Villarreal do Sagunto (204,4 km).