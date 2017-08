Vuelta a Espana: Rafał Majka trzeci na ósmym etapie

Jak przekonać szefa do awansu?

Wspomniana trójka była częścią 20-osobowej ucieczki. Śmiałkowie mieli cztery minuty przewagi nad peletonem w momencie, gdy rozpoczynali najtrudniejszy fragment etapu - bardzo stromy podjazd, którego szczyt znajdował się cztery kilometry przed metą.

To właśnie na tym wzniesieniu przewagę nad konkurentami zaczęli budować Majka i Alaphilippe. Polak kilkukrotnie podkręcał tempo chcąc zgubić Francuza, ale ten nie ustępował. Z czasem dołączył do nich Polanc.

Do mety prowadził kręty, niebezpieczny zjazd, ale żaden z zawodników nie uzyskał na nim przewagi. W sprinterskiej końcówce nie miał sobie równych Alaphilippe, który z tej trójki w tym elemencie jest zdecydowanie najlepszy. "To niesamowite uczucie, wrócić do siebie po kilku dniach! Bardzo się cieszę nie tylko z 3. miejsca na etapie, ale przede wszystkim z tego, że choroba odpuściła i znów jestem w dobrej dyspozycji. Teraz jestem znów nastawiony na walkę i aktywną jazdę na kolejnych odcinkach" - napisał Majka na swoim profilu na Facebooku.

Liderem wyścigu pozostał Chris Froome (Sky). Brytyjczyk do mety dotarł 14., ale powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej o 28 s wyprzedza Kolumbijczyka Johana Estebana Chavesa (Orica), a 41 s traci do niego trzeci Irlandczyk Nicholas Roche (BMC).

Z Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Majka - 36. miejsce i 18.11 straty.

W niedzielę kolarze pokonają 174 km z Orihuela do Cumbre del Sol. Znów wielkie emocje będą w końcówce. Trasa w przeważającej części jest płaska, ale metę usytuowano na szczycie podjazdu, który jest także premią górską pierwszej kategorii.