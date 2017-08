Vuelta a Espana: Matteo Trentin wygrał 10. etap

Jak przekonać szefa do awansu?

Trentin finiszował wraz z Hiszpanem Jose Joaquinem Rojasem (Movistar), którego ostatecznie wyprzedził o sekundę. Trzeci na mecie inny reprezentant gospodarzy Jaime Roson (Caja Rural-Seguros RGA) miał do zwycięzcy 19 sekund straty.

Włoch był także najlepszy we wtorek na czwartym etapie. Wówczas odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo we Vuelcie. Miał już za to na koncie etapowe triumfy w Tour de France (2013, 2014) oraz Giro d'Italia (2016).

W tegorocznej edycji wyścigu dookoła Hiszpanii wciąż żadnego zwycięstwa nie mają reprezentanci gospodarzy.

Najlepszy z Polaków Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates) zajął we wtorek 53. miejsce. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) został sklasyfikowany na 71. pozycji.

Wyniki 10. etapu, Caravaca de la Cruz - Murcja (164,8 km):

Matto Trentin (Włochy/Quick-Step Floors) - 3:34.56

Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar) - strata 1 s

Jaime Roson (Hiszpania/Caja Rural-Seguros RGA) - 19

Jacques Janse van Rensburg (RPA/Dimension Data) - 21

Alexandre Geniez (Francja/AG2R La Mondiale) - 56

Marc Soler (Hiszpania/Movistar) - 59

Luis Leon Sanchez (Hiszpania/Astana) - 2.22

Alessandro De Marchi (Włochy/BMC) - ten sam czas

Arnaud Courteille (Francja/FDJ) - 2.40

Rafael Reis (Portugalia/Caja Rural-Seguros RGA) - 3.05



Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) - 7.56



Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) - 11.52



Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) - 14.55



Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) - 17.33



W klasyfikacji generalnej Froome ma 36 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Estebanem Chavezem (Orica-Scott) oraz Irlandczykiem Nicolasem Roche'em (BMC).

W środę kolarze rywalizować będą w górskim etapie o długości 187,5 km. Wyruszą z miejscowości Lorca, a linię mety miną w pobliżu obserwatorium astronomicznego Calar Alto nieopodal Almerii.