Giro d'Italia: Pierre Rolland wygrywa 17. etap, Tom Dumoulin wciąż na czele

30-letni Rolland finiszował samotnie na mecie w Dolomitach z 24-sekundową przewagą nad grupką kolarzy, którzy pozostali na czele z 25-osobowej ucieczki, jaka uformowała się na ostatnich kilometrach tego długiego, górskiego etapu. Zaatakował na niespełna osiem kilometrów przed metą i nie dał się doścignąć. Został tym samym pierwszym francuskim zwycięzcą etapu od 2014 roku, gdy triumfował Nacer Bouhanni.

To pierwszy sukces w Giro kolarza z Gien, który wygrywał już m.in. górskie etapy w Tour de France w Alpe d'Huez (2011) i Toussuire (2012).

- To był niesamowity dzień. Zaatakowałem samotnie, praktycznie od zerowego kilometra i przyjechałem na metę jako pierwszy. W przededniu trudnych etapów wielu kolarzy było gotowych do ataku. W pewnym momencie, gdy na czele znalazła się nas trójka, przygotowywałem się na długą walkę. Byłem cierpliwy w momencie, gdy dołączyli do nas kolejni rywale i utworzyła się kilkudziesięcioosobowa grupa. W loteryjnej końcówce atakowałem kilka razy. Odwaga i waleczność dały efekty. Przygotowałem się do tego Giro prawie na sto procent - powiedział na mecie zwycięzca.

Roland wyprzedził o 24 sekundy mistrza świata z 2013 r. Portugalczyka Rui Costę (UAE Team Emirates) i Hiszpana Gorkę Izagirre (Movistar).

Na siódmym miejscu, w tym samym czasie, finiszował Austriak Felix Grosschartner z polskiej grupy CCC Sprandi Polkowice. Drugi z uciekających w środę podopiecznych Piotra Wadeckiego, Białorusin Branislau Samoilau przyjechał na metę 20. ze stratą 2.14.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Dumoulin, który ukończył etap w peletonie ze stratą 7.54, ma 31 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Nairo Quintaną (Quick-Step) i 1.12 nad Włochem Vincenzo Nibalim (Bahrain-Merida).

Bardzo istotny dla losów różowej koszulki będzie czwartkowy, 18. etap w Dolomitach z Moeny do Ortisei/St. Ulrich (137 km) z pięcioma górskimi premiami, m.in. na Passo Pordoi (2239 m n.p.m.), Passo Valparola (2200) i Passo Gardena (2121). Zakończy go podjazd na metę położoną na wysokości 1219 m n.p.m.