Giro d'Italia: Nairo Quintana nowym liderem po wygraniu 9. etapu

Kolumbijski kolarz perfekcyjnie wykorzystał umiejętności jazdy w górach oraz doskonałą formę swoją i drużyny. Po samotnym ataku na około 4 km przed szczytem wyprzedził o kilkadziesiąt sekund Francuza Thibaut Pinota (FDJ) i Holendra Toma Dumoulina (Team Sunweb). Kolejni zawodnicy dojeżdżali do mety pojedynczo, ze sporymi stratami do zwycięzcy.

Niedzielny odcinek okazał się wyjątkowo pechowy dla ekipy Sky. Jej liderzy - Hiszpan Mikael Landa i Brytyjczyk Geraint Thomas mocno ucierpieli w kraksie kilkanaście kilometrów przed końcem rywalizacji. Leżał w niej również plasujący się w czołówce Brytyjczyk Adam Yates (Orica). Kraksę spowodował policyjny motocyklista, który zatrzymał się na skraju jezdni. O wystające na szosę lusterko zaczepił jeden z zawodników Sunweb, a upadając pociągnął za sobą kolejnych kolarzy.

- Nie było szans na uniknięcie upadku. Przez chwilę myślałem, że to dla mnie już koniec wyścigu. Udało mi się jednak pozbierać i dojechać do mety. Na razie jestem wściekły i rozczarowany. Nasza drużyna znalazła się w trudnej sytuacji i musimy wieczorem usiąść i spokojnie pomyśleć, co robić dalej - powiedział po etapie mocno poturbowany i poobcierany Geraint Thomas.

Decydującą akcję od początku do końca reżyserowali kolarze Movistaru. Prowadzili w ostrym tempie przez ostatnie kilkadziesiąt kilometrów, "gubiąc" stopniowo kolejnych zawodników i do finałowego podjazdu przystąpili jadąc na czele kilkunastoosobowej grupki najlepszych. W tym momencie przyspieszył sam Quintana, a jego tempo wytrzymali tylko Pinot i ulubieniec włoskich kibiców Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Cztery kilometry przed szczytem Blockhausu Kolumbijczyk kolejny raz przyspieszył i samotnie już pomknął do mety. Osłabł nieco Nibali, którego wyprzedzili w końcówce Holendrzy Dumoulin i Bauke Mollema.

Wyniki 9. etapu (Montenero di Bisaccia - Blockhaus (152 km):

Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) - 3:44.51

Thibaut Pinot (Francja/FDJ) - strata 24 s

Tom Dumoulin (Holandia/Team Sunweb) - ten sam czas

Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) - 41

Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) - 1.00

Domenico Pozzovivo (Włochy/AG2R) - 1.18

Tanel Kangert (Estonia/Astana) - 2.02

Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) - 2.14

Sebastien Reichenbach (Szwajcaria/FDJ) - 2.28

Davide Formolo (Włochy/Cannondale-Drapac) - 2.35



W klasyfikacji generalnej kolejność czołowych zawodników jest identyczna jak na mecie etapu. Quintana wyprzedza Pinota o 28 i Dumoulina o 30 sekund. Tempa na podjeździe nie wytrzymał jadący w różowej koszulce lidera Luksemburczyk Bob Jungels, który stracił do zwycięzcy 3.30 i spadł na 12. miejsce.

Poniedziałek jest dniem wolnym w wyścigu, a we wtorek czeka kolarzy 40-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Jednym z faworytów tej próby będzie Tom Dumoulin, który stanie przed szansą odebrania Quintanie trykotu lidera, bowiem całkiem realne jest odrobienia na tak długim dystansie półminutowej straty do Kolumbijczyka.