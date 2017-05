Giro d'Italia: Podjazd imienia Michela Scarponiego

Foto: By Fabio Mo 83 (Michele Scarponi) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Jeden z podjazdów 16. etapu Giro d'Italia będzie nazwany imieniem Michele Scarponiego, włoskiego kolarza, który 22 kwietnia zginął w wypadku podczas treningu. Organizatorzy imprezy chcą tak uczcić pamięć o zawodniku, który w 2010 odniósł tam zwycięstwo.