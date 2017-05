Giro d'Italia: Jan Polanc wygrał etap, Bob Jungels nowym liderem

25-letni Polanc, który uciekał wcześniej przez wiele kilometrów w grupce czterech kolarzy i jako jedyny z niej utrzymał się na prowadzeniu, zdołał samotnie dojechać do mety, mimo ataków grupy faworytów na końcowym podjeździe. Przed rozpoczęciem tego 18-kilometrowego odcinka miał cztery minuty przewagi nad peletonem. Wyprzedził kontratakującego Rosjanina Ilnura Zakarina (Katiusza) o 19 sekund i najszybszego z dwudziestoosobowego peletonu Brytyjczyka Gerainta Thomasa (Sky) o 29.

- To był najtrudniejszy dzień w moim życiu, ale to także najpiękniejsze zwycięstwo w karierze - przyznał Słoweniec, dla którego był to drugi sukces w Giro. W 2015 roku wygrał etap kończący się podjazdem na słynną toskańską przełęcz Abetone.

Najwyższe miejsce z Polaków zajął Tomasz Marczyński (Polska Lotto Soudal) - 42. ze stratą 4.51 do zwycięzcy. Na 44. pozycji ukończył etap Czech Jan Hirt, najlepszy z ekipy CCC Sprandi Polkowice - 4.57.

Siódmy na mecie Jungels wywalczył różową koszulkę lidera. Wyprzedza Thomasa o sześć sekund i jego rodaka Adama Yatesa (Orica) o dziesięć. Marczyński jest 37. (strata 5.20), a tuż za nim Hirt - 6.00.

Wyniki 4. etapu, Cefalu - Etna (148 km):

Jan Polanc (Słowenia/UAE Team Emirates) - 4:55.58

Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza) - strata 19 s

Geraint Thomas (W. Brytania/Team Sky) - strata 29 sekund

Thibaut Pinot (Francja/FDJ)

Dario Cataldo (Włochy/Astana)

Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb)

Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step)

Adam Yates (W. Brytania/Orica)

Bauke Mollema (Holandia/Trek)

Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain) - wszyscy ten sam czas



Wtorkowy etap, rozgrywany po przeniesieniu się wyścigowej karawany z Sardynii na Sycylię i dniu odpoczynku, kończył się podjazdem na górską metę przy schronisku Sapienza (1892 m n.p.m.) na zboczach Etny, najwyższego czynnego wulkanu w Europie.

W jego pierwszej części zrezygnował z dalszego ścigania Australijczyk Rohan Dennis z grupy BMC, poszkodowany w kraksie na niedzielnym etapie do Cagliari. Były rekordzista świata w jeździe godzinnej jest pierwszym kolarzem, który wycofał się w trakcie tegorocznego Giro d"Italia. Później z jazdy zrezygnowało jeszcze dwóch innych zawodników.

W środę kolejny etap na Sycylii - z Pedary do Mesyny (159 km), miasta dwukrotnego triumfatora Giro Vincenzo Nibalego, czwartego w klasyfikacji generalnej po czterech dniach ścigania. Pole do popisu będą mieli specjaliści sprinterskich końcówek.