Rok 2017: Trzy huragany kosztowały prawie 100 mld dolarów

Ministery of Defense, Netherlands [CC0], via Wikimedia Commons

Klęski żywiołowe na całym œwiecie przyniosły straty w wysokoœci rekordowych 144 mld dolarów - wynika z raportu przygotowanego przez jednš z czołowych firm ubezpieczeniowych œwiata, Swiss Re.

Tylko trzy huragany - Harvey, Irma i Maria - które uderzyły w Stany Zjednoczone i kraje położone na Morzu Karaibskim - przyniosły straty w wysokoœci 92 mld dolarów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Martin Bertogg ze Swiss Re podkreœla, że ubezpieczyciele muszš być przygotowani na to, że w kolejnych latach będziemy œwiadkami wielu potężnych huraganów.

- To ważne z perspektywy zarzšdzania ryzykiem, ponieważ pomoże to ubezpieczycielom - a, co za tym idzie, całemu społeczeństwu - być lepiej przygotowanym na podobnš liczbę zdarzeń (klęsk żywiołowych - red.) w przyszłoœci - powiedział Bertogg.

Swiss Re okreœliło też rok 2017 jako "rekordowy rok pod względem pożarów" - niekontrolowane pożary wywołały straty w wysokoœci 14 mld dolarów. Największe straty wywołały pożary w USA i Kanadzie. W Portugalii ogromne starty wywołały pożary lasów spowodowane wysokimi temperaturami i silnym wiatrem.

Łšcznie w 2017 roku klęski żywiołowe, a także katastrofy wywołane działalnoœciš człowieka, doprowadziły do strat w wysokoœci 337 mld dolarów - dwukrotnie wyższych niż w 2016 roku.

Swiss Re odnotowuje, że wielu ubezpieczycieli zakończyło 2017 rok stratami.