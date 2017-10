Beata Szydło: Sytuacja po wichurach jest opanowana

Sytuacja po wichurach, kt鏎e przesz造 nad Polsk, jest opanowana i pod kontrol. W czci wojew鏚ztw ju nast瘼uje usuwanie skutk闚 wichur - poinformowa豉 premier Beata Szyd這.

Premier wzi窸a udzia w odprawie z szefem MSWiA Mariuszem B豉szczakiem, wojewodami i komendantami wojew鏚zkimi Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej z teren闚 dotkni皻ych skutkami wichur. - Otrzymalimy przed momentem od siedmiu wojewod闚 i komendant闚 wojew鏚zkich, raporty, meldunki o sytuacji w poszczeg鏊nych wojew鏚ztwach. Z tych raport闚 wynika, 瞠 sytuacja jest opanowana, jest pod kontrol - powiedzia豉 Beata Szyd這.

Premier doda豉, 瞠 w czci wojew鏚ztw nast瘼uje ju usuwanie skutk闚 wichur, a w czci - trwaj prace zabezpieczaj鉍e, spowodowane tym - jak m闚i豉 - 瞠 sytuacja pogodowa nie jest jeszcze ustabilizowana. - W wi瘯szoci ta stabilizacja ju nast瘼uje - zaznaczy豉.

- Po wichurach, kt鏎e przesz造 nad Polsk, s逝瘺y - m.in. stra, policja i ratownicy - po raz kolejny pokaza造, 瞠 Polacy ca造 czas mog na nie liczy; wtedy, kiedy jest trudna sytuacja, od razu s na miejscu - podkreli豉 premier Szyd這.

Szefowa rz鉅u m闚i豉, 瞠 osoby, kt鏎e zosta造 poszkodowane w wichurach, s "pod opiek". - Mamy nadziej, 瞠 bardzo szybko b璠 mog造 (one) wr鏂i do zdrowia - wskaza豉. Jak m闚i豉 premier, w tej chwili straty po nawa軟icach s szacowane. - Wojewodowie pracuj w terenie, s w sta造m kontakcie z samorz鉅ami - doda豉. Zaapelowa豉 do samorz鉅owc闚, aby w章czali si w te akcj.

Szyd這 dzi瘯owa豉 r闚nie wszystkim s逝瘺om, kt鏎e by造 i s zaanga穎wane w prowadzone akcje, m.in. stra瘸kom, policjantom, ratownikom, ochotnikom, s逝瘺om medycznym i energetycznym. - Tym wszystkim, kt鏎zy ca造 czas w tych siedmiu wojew鏚ztwach pracuj, s w terenie, pomagaj - zaznaczy豉 premier. Zadeklarowa豉, 瞠 rz鉅 jest w stanie skierowa dodatkowe si造 i rodki do pomocy.

Wed逝g szefowej rz鉅u s逝瘺y "po raz kolejny udowodni造, 瞠 ca造 czas Polacy mog na nie liczy". - Wtedy, kiedy jest trudna sytuacja, od razu s na miejscu - zaznaczy豉. Premier zapewni豉 tak瞠, 瞠 rz鉅 ca造 czas monitoruje sytuacj

W wyniku wichury, kt鏎a przesz豉 w weekend nad Polsk, w ca造m kraju stra瘸cy w niedziel interweniowali 6233 razy - najwi璚ej w woj. dolnol零kim (1622 razy), l零kim (954 razy), ma這polskim (551 razy) - poinformowa PAP w niedziel wieczorem rzecznik Komendy G堯wnej Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej, Pawe Fr靖czak.

- W szeciu wojew鏚ztwach mamy ju do czynienia z usuwaniem sutk闚 nawa軟ic. W przypadku wojew鏚ztwa warmi雟ko-mazurskiego akcja ratunkowa trwa. Zagro瞠nie jest jeszcze wci嘀 realne. W zwi頊ku z tym tam skoncentrowane s rodki Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej, a tak瞠 innych s逝瘺, kt鏎e czuwaj nad bezpiecze雟twem - poinformowa szef MSWiA Mariusz B豉szczak. Doda, 瞠 wojewoda jest w kontakcie z Wojskiem Polskim. - Jeli b璠zie taka potrzeba, r闚nie skorzystamy z pomocy Wojska Polskiego - powiedzia.

Jak poinformowa B豉szczak, w wyniku wiadczenia pomocy poszkodowanym, rannych zosta這 6 os鏏. 畝dnej z nich nie zagra瘸 niebezpiecze雟two utraty 篡cia.

B豉szczak poinformowa tak瞠, 瞠 za 2-3 godziny odb璠zie si kolejne posiedzenie zespo逝 zarz鉅zania kryzysowego.

- Chcia豚ym bardzo mocno podkreli, 瞠 pa雟two polskie jest jedno, 瞠 zar闚no w豉dza rz鉅owa, jak i samorz鉅owa to w豉dza pa雟twowa, a wiec od samorz鉅闚 te mo瞠my oczekiwa pe軟ego zaanga穎wania i powi璚enia w sytuacjach kryzysowych - m闚i r闚nie B豉szczak po odprawie z wojewodami i komendantami wojew鏚zkimi PSP z teren闚 dotkni皻ych skutkami wichur. - Podczas dzisiejszej odprawy podkrela貫m, 瞠 oczekuj od pa雟twa wojewod闚 nadzoru nad samorz鉅ami, aby samorz鉅y zaanga穎wa造 si w wiadczenie pomocy poszkodowanym - zaznaczy minister.

Jak m闚i B豉szczak "wojewodowie s na miejscu, spotykaj si z samorz鉅ami". - Odbywaj si posiedzenia powiatowych zespo堯w zarz鉅zania kryzysowego, tam oczywicie, gdzie jest to konieczne. Natomiast samorz鉅y niezw這cznie przyst瘼uj do szacowania szk鏚, nadzoruj te dzia豉nia wojewodowie. Mamy r騜ne dowiadczenia sprzed dw鏂h miesi璚y, je瞠li chodzi o zaanga穎wanie samorz鉅闚 - powiedzia szef MSWiA.

Bilans ofiar po niedzielnej wichurze, to: 2 ofiary miertelne i 12 os鏏 rannych, w tym 5 stra瘸k闚.