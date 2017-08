UE wspiera USA w walce ze skutkami huraganu Harvey

Mapy satelitarne terenów dotkniętych przez Harveya, który jest obecnie burzą tropikalną, obejmują kilka obszarów w Teksasie.

- UE wie bardzo dobrze, jak bardzo niszczycielskie mogą być katastrofy naturalne. Solidaryzujemy się i jesteśmy myślami ze wszystkimi Amerykanami dotkniętymi tym śmiercionośnym huraganem - oświadczyła cytowana w komunikacie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Zapewniła, że USA mogą liczyć na wsparcie ze strony UE, swego silnego i historycznego sojusznika.

Z kolei rzecznik KE Margaritis Schinas poinformował na konferencji prasowej, że zdjęcia z systemu Copernicus Unia Europejska przekazuje Stanom Zjednoczonym po raz czwarty w historii.

Huragan Harvey w piątek dotarł do wybrzeży Teksasu; po pewnym czasie osłabł i przekształcił się w burzę tropikalną. Władze podają, że Harvey spowodował dotychczas śmierć co najmniej 17 osób; media informują o 30 zabitych.

Harvey zmusił dziesiątki tysięcy ludzi do opuszczenia podtopionych domów i spowodował szkody szacowane na dziesiątki miliardów dolarów, co czyni z niego jedną z najkosztowniejszych katastrof naturalnych w historii USA. Zawalił się co najmniej jeden most, pękł jeden wał ochronny, zagrożonych jest wiele tam.