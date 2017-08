USA: Harvey zniszczył nawet 40 tys. domów

Pod wodą jest prawie jedna trzecia hrabstwa Harris, w którym leży Houston. Może minąć wiele dni, zanim woda opadnie. Sędzia Ed Emmett z władz hrabstwa powiedział, że bilans 30-40 tys. uszkodzonych domów to wstępne szacunki.

- Może to być więcej. Nie będziemy pewni, dopóki nie dostaniemy się na wszystkie osiedla - powiedział Emmett w telewizji. Dodał, że niektóre domy zostały zniszczone do tego stopnia, że nie nadają się do remontu. - Czekają nas trudne miesiące, a może nawet lata. Hrabstwo Harris wraz z Houston przykuły dużo uwagi, bo chodzi o wielkie miasto i duży rynek, ale hrabstwa wokół nas ucierpiały podobnie jak my - dodał.

Jeff Linder, który we władzach hrabstwa Harris odpowiada za walkę z powodzią, powiedział w osobnym wywiadzie, że poziom wody w mieście jest bliski maksimum, co oznacza, że spada zagrożenie zalania kolejnych obszarów. Reuters pisze, że po raz pierwszy od soboty w środę niebo nad Houston się rozpogodziło.

Burza tropikalna w środę przed południem polskiego czasu dotarła do wybrzeży Luizjany, uderzając ok. 10 km na zachód od miejscowości Cameron - podało Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Według NHC Harvey ma stopniowo słabnąć i w najbliższych godzinach przekształci się w depresję tropikalną. Padają ulewne deszcze, wiatr w porywach osiąga 75 km na godz.

W Luizjanie rozpoczęły się ewakuacje z zagrożonych terenów w rejonie miasta Lake Charles. Oczekuje się, że z tego stanu Harvey skieruje się do stanów Arkansas, Tennessee i Missouri, gdzie także mogą wystąpić powodzie.

Władze podają, że w Teksasie Harvey zabił dotychczas co najmniej 17 osób. Media informują o 30 ofiarach śmiertelnych. Dziesiątki tysięcy ludzi musiały opuścić podtopione domy. Straty materialne są szacowane na dziesiątki miliardów dolarów, co czyni z niego jedną z najkosztowniejszych klęsk żywiołowych w historii USA. Zawalił się co najmniej jeden most, pękł jeden wał ochronny, zagrożonych jest wiele tam.

Aby zapobiec grabieżom, rozbojom i innym przestępstwom, burmistrz Houston Sylvester Turner wprowadził we wtorek w całym mieście godzinę policyjną.