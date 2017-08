Premier Beata Szydło: Jak można krytykować straż pożarną?

- Krytykują politycy, którzy sami niewiele robili wtedy, kiedy byli ludzie w trudnej sytuacji. Dzisiaj ich aktywność ogranicza się do krytyki, do uderzania w rząd, w służby - mówiła szefowa rządu w czwartek w TV Republika, nawiązując do wypowiedzi polityków części opozycji na temat akcji ratunkowej po nawałnicach.

- Dla mnie to jest niezrozumiałe, jak można krytykować straż pożarną. Ci ludzie tam byli, pomagali, pracowali 24 godziny na dobę, a tymczasem politycy Platformy cały czas mówią, że nikogo nie było na miejscu. To jest niebywałe, pokazuje, że totalna opozycja nawet w tak strasznych sytuacjach nie potrafi się zjednoczyć i wykazać solidarnością, tylko chce być totalną opozycją - powiedziała Szydło.

Premier poinformowała też, że w dwóch gminach w woj. pomorskim zostanie o tydzień opóźnione rozpoczęcie roku szkolnego. Dodała, że w pozostałych gminach w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolskim rok szkolny rozpocznie się zgodnie z kalendarzem.

- To nie są łatwe sytuacje, to są sytuacje niestandardowe, dlatego tak ważne jest, by w takich momentach stosować się dokładnie do tego, co na co dzień bardzo krytykujemy, czyli procedur. Musi być powołany sztab na poziomie gminy, powiatu i musi być przepływ informacji, by każdy poszkodowany wiedział, gdzie i do kogo może zwrócić się o pomoc - powiedziała Szydło.

Według szefowej rządu można już przystąpić do oceny akcji ratunkowej po nawałnicach.

Premier mówiła, że zespół pod kierownictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka przeanalizuje wszystkie obecnie obowiązujące procedury, przepisy, programy zarządzania kryzysowe. Wyjaśniła, że chodzi o naniesienie poprawek, które usprawnią system.