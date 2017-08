Houston częściowo pod wodą. "Będzie jeszcze gorzej"

Gubernator ocenił, że straty materialne sięgają miliardów dolarów. Nie chciał podać bilansu ofiar wśród ludzi, tłumacząc, że służby ratunkowe nie zdołały jeszcze dotrzeć do wielu oddalonych części Teksasu, przez które przeszedł Harvey. Żywioł osłabł i jest teraz burzą tropikalną.

Dotychczasowe oficjalne dane mówią o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych kataklizmu.

Abbott ogłosił, że w Houston, największym mieście Teksasu, które częściowo znalazło się pod wodą, rozmieszczono Gwardię Narodową, by nieść pomoc mieszkańcom. Władze apelują do mieszkańców Houston i innych miast na południowym wschodzie Teksasu, aby nie wychodzili na ulice, bo niektóre z nich zamieniły się w rwące potoki.

- Jak widać, powodzie w Houston są straszliwe - powiedział gubernator w telewizji Fox News, porównując sytuację do roku 2001, kiedy Houston ucierpiało na skutek burzy Allison. Dodał, że w działaniach ratunkowych są używane śmigłowce i jednostki pływające.

Służby meteorologiczne podają, że różnym częściom Teksasu grożą "katastrofalne, bezprecedensowe powodzie, które mogą doprowadzić do ofiar śmiertelnych". Ostrzeżenie obowiązuje do przyszłego tygodnia.

Burza tropikalna Harvey, która początkowo była najsilniejszym huraganem, jaki uderzył w USA od 2005 roku, obecnie niemal się nie przesuwa (tylko 2 km na godzinę). To oznacza, że ogromne ilości wody spadają na ograniczony obszar. Przez ostatnie 24 godziny w regionie Houston/Galveston spadło 60 cm słupa wody. Zmniejszyła się za to znacząco prędkość wiatru - do ok. 75 km na godz.

W niedzielę rano czasu lokalnego zamknięto lotnisko im. Williama Hobby'ego, drugi co do wielkości port lotniczy w Houston, bo woda zalała pasy startowe. Na drugim, większym lotnisku im. George'a Busha odwołano wiele lotów.

Prezydent USA Donald Trump wprowadził na wniosek gubernatora Teksasu stan klęski żywiołowej w tym stanie, aby "uruchomić wszelkie możliwe siły, które wesprą władze w walce z żywiołem".