USA: W środę centrum Harveya znów znajdzie się nad lądem

Jak przekonać szefa do awansu?

USA: Co najmniej dziewięć ofiar powodzi w Teksasie

Donald Trump: Powrót do normalności będzie kosztowny

Według NHC nie oczekuje się, by Harvey znów przybrał na sile, zanim jego centrum ponownie znajdzie się nad lądem, mniej więcej w ciągu 36 godzin.

We wtorek rano Harvey znajdował się w odległości ok. 220 km na południowy zachód od Port Arthur w Teksasie. Meteorolodzy przewidują, że opady deszczu ustaną dopiero pod koniec tygodnia, co budzi obawy, że powódź wystąpi w sąsiednich stanach, m.in. w Luizjanie.

W powodziach wywołanych w Teksasie przez Harveya zginęło już co najmniej dziewięć osób. Służby ratownicze przewidują, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.