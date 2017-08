37 rannym harcerzom z obozu w Suszku udzielono pomocy w dziewięciu szpitalach

Jak poinformował PAP po południu w sobotę Michał Bogusiak z biura prasowego wojewody łódzkiego, na obozie harcerzy z łódzkiego okręgu ZHR było łącznie 155 osób: 139 dzieci, 16 osób z kadry obozu, w tym siedmiu dorosłych wychowawców.

Rannym w wyniku nawałnicy udzielono pomocy medycznej w dziewięciu szpitalach – Starogardzie Gdańskim, Chojnicach, Człuchowie, Bydgoszczy, Kościerzynie, Tucholi, Więcborku, Słupsku i Pile. Według informacji przekazanej przez urząd wojewody łódzkiego, w przypadku rannych chodzi głównie o obtarcia czy podrapania, ale odnotowano również pęknięcie kości czaszki i złamanie uda.

Uczestników obozu, którzy nie wymagali pomocy medycznej, ewakuowano do Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Cerkiew. Na miejscu pracują psycholodzy, którzy udzielają wsparcia dzieciom i rodzicom. W sobotę planowany jest ich powrót do Łodzi. Transport zapewnił wojewoda łódzki. Większość harcerzy zabiorą do domów rodzice.

Do godz. 14.30 ok. 20 uczestników obozu już wyjechało z rodzicami.

Na miejscu jest wojewoda Zbigniew Rau i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Janecki.

Wyrazy współczucia rodzinom harcerzy przekazała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Zapewniła, że miasto udzieli im wszelkiej pomocy. Z kolei rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska poinformowała, że łódzkie i wojewódzkie szpitale są gotowe do przyjęcia wszystkich, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej oraz wsparcia psychologicznego.

W związku z tragicznymi wydarzeniami na obozie harcerskim w Suszku w Pomorskiem, wojewoda łódzki powołał sztab kryzysowy. Uruchomiono też specjalną infolinię (42 664 10 53), pod którą można uzyskać informacje.