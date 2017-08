Caritas Polska uruchomiła zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez burze i nawałnice

Jak podkreśliła, w całej Polsce działają 44 Caritas Diecezjalne, które gotowe są do pomocy w razie sytuacji kryzysowych. Takie działania w tej chwili najintensywniej podejmuje Caritas Diecezji Pelplińskiej, na której terenie znajdują się najbardziej poszkodowane miejscowości.

"Skala strat jest ogromna i trudna do oszacowania: są ofiary śmiertelne, ranni, zniszczone domy, pozrywane dachy. W jednej z parafii zostało zniszczonych ponad 50 domów. Na jeden z domów spadło drzewo, zginęła na miejscu kobieta, jej mąż i dziecko przebywają w szpitalu. Jest to ogromna tragedia. Wciąż są miejsca, do których nie można dotrzeć z pomocą - powiedział dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. Grzegorz Weis.

W odpowiedzi na pilne potrzeby poszkodowanych Caritas Polska przeznaczyła 30 tys. zł, a pieniądze pochodziły ze specjalnego funduszu klęsk żywiołowych.

"Ze smutkiem przyjmujemy informacje przychodzące do nas z diecezji o tragicznej sytuacji po ostatnich wichurach i burzach, które przeszły nad Polską. Apelujemy o włączenie się w zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych i niepozostawanie obojętnym na ich los" - zaapelował wicedyrektor Caritas Polska, ks. Marek Dec.

Aby pomóc poszkodowanym można wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 - z dopiskiem WICHURA.