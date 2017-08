Szósta ofiara weekendowych nawałnic

- Sprawa śmierci kobiety jest na etapie badania procesowego, ale na ten czas, niestety, jest to kolejna ofiara tych nawałnic – podkreślił Masztalerz.

Masztalerz dodał, że "11 sierpnia w powiecie gostyńskim ok. godz. 19 dwoje ludzi, w tym pokrzywdzona, 60-letnia kobieta, schronili się w budynku stodoły, gdzie doszło do zerwania dachu i zawalenia ścian (…) Jest to niestety zgon powiązany z nawałnicami".

W wyniku zdarzenia u męża kobiety stwierdzono jedynie powierzchowne obrażenia, zaś uraz i rana głowy u poszkodowanej kobiety – jak zaznacza prokuratura – była bezpośrednią przyczyną jej śmierci.

Kobieta zmarła w niedzielę w szpitalu w Lesznie.

60-letnia kobieta jest szóstą ofiarą nawałnic. Wcześniej służby informowały o pięciu osobach, które zginęły w woj. pomorskim.