Lasy Państwowe wprowadzą tzw. stan siły wyższej. Co to oznacza?

Jak wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek na stronie internetowej Lasów Państwowych "w związku z nadzwyczajną sytuacją dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski w środę wyda decyzję o wprowadzeniu tzw. stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym".

Oznacza to, że w całej Polsce w nadleśnictwach, na terenie których wystąpiły znaczne szkody, powołane zostaną zespoły kryzysowe. Zajmą się one "organizacją i koordynacją działań zmierzających do zabezpieczenia terenów poklęskowych przed szkodnictwem leśnym". Ponadto będą odpowiedzialne za uprzątnięcie powalonych drzew z dróg leśnych oraz przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji szkód m.in. przy użyciu dronów. Ich zadaniem będzie także opracowanie działań pozwalających szybko zagospodarować drewno z wiatrołomów, a następnie przystąpić do odnawiania zniszczonych drzewostanów.

Oznacza to także "przede wszystkim dużo pracy dla Straży Leśnej, która pilnuje lasu przed kradzieżą drewna" - podkreślają Lasy Państwowe.

Dyrektor generalny uważa, że "uprzątanie terenów dotkniętych skutkami huraganu zakończy się w 2019 r.".

Jak wynika z danych Lasów Państwowych, wskutek nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia, zostało powalonych 7,7 mln m sześc. drzew, a 38 tys. ha nadaje się do ponownego odnowienia. Szacowanie szkód nadal trwa.