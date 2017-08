IMGW: Ostrzegaliśmy przed gwałtownymi burzami

Premier jedzie do poszkodowanych przez burze

Mariusz Błaszczak: 30 mln zł dla ofiar nawałnic trafiło do gmin

MSWiA: Po nawałnicach bez prądu nadal ok. 19 tys. odbiorców

W wyniku nawałnic, w nocy z 11 na 12 sierpnia, zginęło sześć osób (pięć na Pomorzu i jedna w Wielkopolsce), a około 50 zostało rannych. Silny wiatr - tylko wówczas - uszkodził lub zerwał dachy z prawie 3 tys. domów, w tym z ponad 2 tys. mieszkalnych. Zniszczeniom uległo też 38 tys. ha lasów - wynika z środowych danych MSWiA.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy pełni zadania Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. W środowym stanowisku przesłanym PAP przedstawiciele Instytutu odnieśli się do opinii i komentarzy na temat działania IMGW-PIB w związku z tymi gwałtownymi burzami.

- Ostrzeżenia meteorologiczne o burzach z gradem z drugim stopniem zagrożenia dla województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego zostały wydane w dniu 11 sierpnia tuż przed godziną 14. Ostrzeżenia miały ważność od godziny 21.00 i o tej porze strefa burz dotarła do południowych granic województwa kujawsko-pomorskiego, przemieszczając się szybko na północny wschód nad województwo pomorskie - napisano w komunikacie.

Przypomniano, że ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy burz, którym towarzyszą porywy wiatru do 115 km/godz. lub opady deszczu do 60 mm i grad. Jest to wiatr, który powoduje rozległe zniszczenia (wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje poważne uszkodzenia budynków, łamie wieże i słupy energetyczne) oraz stwarza zagrożenie życia. Stopień drugi (na mapach zaznaczany kolorem pomarańczowym) oznacza również, iż niebezpieczne zjawisko w silnym stopniu ogranicza przebywanie i prowadzenie działalności na terenie otwartym.

W stanowisku IMGW-PIB przypomniano, że w poprzednich dniach dla województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego wydawane były ostrzeżenia z 1 stopniem zagrożenia. W tym sezonie było to drugie ostrzeżenie o burzach dla województwa pomorskiego z drugim stopniem zagrożenia.

- We wszystkich prognozach, udzielanych wywiadach, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem Instytut informował i ostrzegał przed bardzo gwałtownymi burzami. Należy podkreślić, że nie były to typowe, letnie burze występujące nad Polską. Służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe otrzymywały niezbędne informacje zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy - zapewniono w komunikacie.

W komunikacie zaznaczono też, że informacje opracowywane przez IMGW-PIB były też publikowane na stronie internetowej pogodynka.pl. Poza informacjami o aktualnych ostrzeżeniach zamieszczona jest tam również specjalna zakładka dotycząca prognozowania, a następnie monitorowania rozwoju burz i towarzyszących im zjawisk.

- Odnosząc się do prognozowanej sytuacji z 11 sierpnia w tej właśnie zakładce pojawiła się specjalistyczna prognoza groźnych zjawisk konwekcyjnych w formie tekstowej i graficznej zawierająca informację o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia gwałtownych burz (superkomórek i linii szkwału) z porywami wiatru powyżej 100 km/h oraz możliwości wystąpienia trąby powietrznej. Reasumując wykorzystywane są różne rozwiązania dotyczące informowania o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach, a w szczególności o burzach. Niezbędna jest jednak adekwatna interakcja i zainteresowanie ze strony odbiorców - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW-PIB przypomniało też, że uczestniczy w Regionalnym Systemie Ostrzegania RSO, który dystrybuuje ostrzeżenia w formie wiadomości SMS. Poinformowano, że ostrzeżenia i informacje z RSO można otrzymywać dzięki darmowej aplikacji RSO, którą można pobrać na telefon komórkowy. Pozwala ona zdefiniować i zawęzić rodzaj informacji, które będą użytkownikowi dostarczane.

- W przypadku takich systemów niezwykle istotna jest reakcja ze strony odbiorców. Ograniczenie ryzyka wynikające z zagrożeń naturalnych jest bowiem możliwe tylko przy udziale wszystkich, których mogą one dotyczyć - podkreślono w komunikacie.

- Zjawiska burzowe są bardzo trudne do prognozowania, nie jest możliwe dokładne ich zlokalizowanie z dużym wyprzedzeniem czasowym - zaznaczono.