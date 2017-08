Polska po burzach: Wojsko będzie pomagać w kolejnych 13 gminach

Jak przekonać szefa do awansu?

Dworczyk poinformował, że na polecenie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, skontaktowano się niemal ze wszystkimi burmistrzami i wójtami na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

- Zostały zebrane informacje w skutek czego uruchomione zostały siły i środki wojska, które od jutra będą pomagały w usuwaniu szkód w kolejnych 13 gminach. To są różnego rodzaju prace związane z usuwaniem wiatrołomów, udrażnianiem linii energetycznych, usuwaniem drzew, które spadły na indywidualne domostwa - podkreślił wiceszef MON.

Dworczyk zapewnił, że "każdego dnia tych sił i żołnierzy zaangażowanych w akcję będzie przybywać". - Dzisiaj kolejne 50 osób i kolejny ciężki sprzęt został skierowany też, do tego chyba najboleśniej dotkniętego miejsca, czyli w okolice wsi Rytel - mówił.

Wiceszef MON poinformował, że zobowiązano również wojskową straż pożarną do tego, by przekazała potrzebny sprzęt i siły do dyspozycji straży pożarnej, i funkcjonariuszy koordynujących akcję w poszczególnych województwach.

Dodał, że obecnie w usuwanie skutków zniszczeń zaangażowanych jest blisko 200 żołnierzy.

- Natomiast będą kolejne siły kierowane do gmin o których mówiłem. Tak naprawdę to wszystko jest na bieżąco ustalane i będzie ustalane z lokalnymi władzami - zaznaczył. - Trudno powiedzieć, że to będzie określona liczba - dodał.

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z piątku na sobotę, zginęło sześć osób, a 52 zostały ranne. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 4 tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne.