Beata Szydło: Większość skutków nawałnic - usunięta

W wyniku nawałnic, które pod koniec ubiegłego tygodnia nawiedziły województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie zginęło sześć osób, a 52 zostały ranne. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 4 tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne.

- Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że większość tych skutków została usunięta w ten sposób, że ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw - powiedziała szefowa rządu po spotkaniu. - Mogą myśleć o tym żeby teraz skoncentrować się na przywróceniu normalnego życie na tych terenach, które zostały dotknięte tymi nawałnicami - dodała.

Premier zwróciła ponadto uwagę, że skala nawałnic była ogromna, ale "przede wszystkim straż pożarna była na miejscu natychmiast" i strażacy - zarówno z PSP, jak i ochotnicy - nieśli pomoc.

- Sukcesywnie do tych akcji włączali się z każdą godziną przedstawiciele kolejnych służb; były usuwane skutki nawałnic - dodała szefowa rządu.

Szydło podkreśliła, że chodziło przede wszystkim o to, aby w pierwszym etapie "przywrócić, zabezpieczyć ludzi, dobytek, aby przede wszystkim zwrócić uwagę na właśnie zagrożenie bezpieczeństwa życia".

- To absorbowało uwagę wszystkich służb, wszystkich tych którzy pracowali przy akcji podczas tych pierwszych godzin prowadzonych akcji - powiedziała premier.

Władze liczą straty

Szydło zaapelowała do samorządowców z terenów poszkodowanych przez nawałnice o przeprowadzenie akcji informacyjnej i przygotowanie odpowiednich wniosków, aby jak najszybciej można było wypłacić pieniądze osobom poszkodowanym. Premier zaznaczyła, że rozpoczęło się już szacowanie szkód po nawałnicach, po to - zaznaczyła - aby "można jak najszybciej wypłacać środki finansowe osobom poszkodowanym".

- I to się już dzieje, ponieważ pierwsze pieniądze wpływają do samorządów, wpływają poprzez wojewodów na zawnioskowane przez samorządy kwoty. I one są wypłacane, tym, którzy zostali poszkodowani - powiedziała premier.

W tym kontekście zwróciła się do samorządowców. - Wiem, jakie ważne jest zaangażowanie samorządów, szybkość naszego działania, po to, żeby jak najszybciej ludziom wypłaciły to odszkodowanie, dzięki któremu będą mogli odbudować swoje domy. Apel i prośba do kolegów samorządowców, żebyście jak najszybciej prowadzili akcję informacyjną, przygotowywali wnioski, byśmy mogli, jak najszybciej te pieniądze wypłacić. One są przygotowane. Budżet państwa jest przygotowany. Są różne formy pomocy - powiedziała szefowa rządu.

Premier podziękowała straży pożarnej i wojsku, bo - jak mówiła - to "te służby, które wniosły tutaj najwięcej pracy". - Ale trzeba też podziękować wszystkim wolontariuszom, ludziom, którzy spontanicznie nieśli pomoc - dodała Szydło.

Rząd pomoże bardziej

Na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiona informacja ws. kolejnych rozwiązań dotyczących wsparcia dla poszkodowanych w nawałnicach - zapowiedziała Szydło.

Szefowa rządu poinformowała, że przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie rządu, na którym zostanie przedstawiona informacja dotycząca kolejnych rozwiązań, m.in. wsparcia bezpośredniego - finansowego i pomocy fizycznej, ale również "przygotowania programów, które ułatwią tutaj, na tym terenie, funkcjonowanie ludzi". - Trzeba wyciągać wnioski i przygotowywać zmiany pewnych przepisów, jeżeli jest to oczywiście możliwe i konieczne, a ułatwi nie tylko prowadzenie akcji, ale też przede wszystkim ułatwi odbudowę tych zniszczonych terenów - podkreśliła premier. Przypomniała również o pomocy oferowanej przez resort pracy oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak mówiła, pomoc dotyczy m.in. wsparcia dla przedsiębiorców, zapewnienie opieki nad dziećmi, oraz finansowania wyprawek szkolnych dla dzieci poszkodowanych w nawałnicach.

"Marszałkowie się nie zorientowali"

Do wtorku samorządowcy mogą zgłaszać gminy, które powinny być objęte rozporządzeniem upraszczającym procedury związane z remontem lub odbudową domów zniszczonych w wyniku sierpniowych nawałnic. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w środę zostanie wydany do niego aneks. Chodzi o wydane w czwartek rozporządzenie rządu ws. "gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych". Upraszcza ono procedury administracyjne związane z remontem lub odbudową domów i mieszkań zniszczonych albo uszkodzonych w wyniku nawałnic. Dokument zawiera wykaz 101 gmin - 63 z województwa wielkopolskiego, 28 z województwa kujawsko-pomorskiego i 10 z województwa pomorskiego.

W piątek marszałek pomorski Mieczysław Struk z PO zaapelował do premier o poszerzenie listy gmin. Szefowa rządu pytana o ten apel odparła: Marszałek nie musi do mnie apelować, bo my sami doskonale wiemy, że musimy to rozporządzenie poszerzyć.

Szydło wskazała, że wielu samorządowców nie zgłosiło gmin, które powinny być uwzględnione w rozporządzeniu, wówczas, gdy było ono przygotowywane. Jak dodała, "rzeczą oczywistą jest", że będzie do niego aneks - poszerzenie o kolejne gminy. Zaapelowała do samorządów, by do wtorku, do końca dnia, zgłaszały gminy, a w środę - jak zapowiedziała - przygotowany ma być aneks z dodatkowymi gminami. Premier podkreśliła, odwołując się do własnych doświadczeń jako byłego samorządowca, że organizowanie pomocy w dużej mierze zależy od samorządów, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich potrzeby.

Z kolei do marszałka pomorskiego zaapelowała, żeby zaangażował się w akcję pomocy poszkodowanym i uruchomił swoje służby. - Mamy takie wrażenie, że niektórzy marszałkowie nie za bardzo są zorientowani w tym, że oni także mają narzędzia i możliwości prowadzenia akcji wspierania ludzi. Tutaj, przy tej wyjątkowej sytuacji, jest potrzebna solidarność wszystkich - podkreśliła.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przypomniał, że marszałek odpowiada za utrzymanie dróg wojewódzkich i zaapelował, by służby podległe marszałkowi pomorskiemu uprzątnęły drzewa z poboczy dróg wojewódzkich.

Miliony dla samorządów

Samorządy otrzymały już ponad 42 mln zł na wparcie dla osób poszkodowanych przez nawałnice - poinformował w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jak dodał, pomoc ta skierowana jest do ponad 7,3 tys. rodzin.

- To jest wsparcie skierowane do ponad 7,3 tys. rodzin, wsparcie bezpośrednie, umożliwiające funkcjonowanie w czasie przejściowym, zanim odbudują domy - dodał minister. Podkreślił przy tym, że rząd błyskawicznie wydał rozporządzenie upraszczające procedury związane z szacowaniem strat i naprawą szkód.

Natura zniszczyła, rząd naprawia

- Zależy nam, by jak najszybciej naprawić szkody wyrządzone przez naturę. Działają już zespoły, które szacują straty, by wypłacić na tej podstawie pieniądze poszkodowanym - mówił Błaszczak.

Szef MSWiA zwrócił uwagę na ostatnio podjęte decyzje rządu, m.in. w kwestii podniesienia wysokości wsparcia dla poszkodowanych przez nawałnicę. Chodzi o wsparcie na odbudowę budynków mieszkalnych ze 100 do 200 tys. zł. - Wsparcie również skierowane szczególnie do rolników. Dotychczas była pewna luka i polegała ona na tym, że budynki gospodarcze nie były objęte wsparciem finansowym objętym przez rząd - wskazał. Podkreślił jednak, że "od tego zdarzenia również do 100 tys. zł otrzymają rolnicy". - Oczywiście w sytuacji, w której zostanie poprzedzone uruchomienie pomocy oszacowaniem strat - zaznaczył.

Kolejna zmiana - jak mówił Błaszczak - polega na tym, że dzięki zaangażowaniu urzędników z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, to nie rzeczoznawcy tylko urzędnicy pracujący w komisjach będą błyskawicznie szacowali szkody. - Cały system już funkcjonuje. W poszczególnych województwach działają zespoły, które szacują straty. Na podstawie tych szacunków będą wypłacane pieniądze - powiedział szef MSWiA.

24 tys. interwencji straży

Od 10 sierpnia Państwowa Straż Pożarna wyjeżdżała 24 tys. razy - podał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Poinformował on również, że obecnie ok. 10 tys. gospodarstw domowych wciąż nie ma prądu, z czego połowa w województwie pomorskim. W sumie w akcjach interwencyjnych brało udział prawie 90 tys. strażaków PSP i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Ratowaliśmy życie i zdrowie ludzi, zabezpieczaliśmy wszystkie obiekty, które zostały uszkodzone, udrażnialiśmy drogi - od wojewódzkich po drogi leśne. Również zabezpieczaliśmy dodatkowo różnego rodzaju obiekty, jak i dostarczaliśmy nasze agregaty prądotwórcze w miejscach, w których tego prądu brakuje - mówił Suski. - Sądzę, że wszystkie najważniejsze prace zakończymy w ten najbliższy poniedziałek. Natomiast będziemy tutaj tak długo, jak długo będziemy potrzebni - zapewnił komendant główny PSP.