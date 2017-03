Ghana: 20 licealistów zginęło przygniecionych drzewami w czasie burzy

Uczniowie kąpali się w okolicy wodospadów Kintampo

Foto: By SandisterTei (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

20 uczniów szkoły średniej, którzy pływali w rzece w Ghanie podczas szalejącej burzy zostało przygniecionych przez powalone przez nawałnicę drzewa i poniosło śmierć - poinformowały służby ratunkowe.