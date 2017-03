Francja: Nie ma ofiar zejścia lawiny, zakończono operację ratunkową

Francja: Co najmniej czterech zabitych w lawinie w Tignes

- Kilku narciarzy zostało poturbowanych; zaopiekowali się nimi pracownicy ośrodka. Natychmiast wysłano ratowników. W wyniku operacji poszukiwawczej nie odnotowano żadnych ofiar - poinformowała dyrekcja stacji w komunikacie.

Lawina zeszła nieopodal niebieskiej, a więc stosunkowo łatwej trasy, o nazwie Carline. O zejściu lawiny zaalarmowano około godziny 10 rano.

Operacja ratunkowa była bardzo skomplikowana z powodu słabej widoczności, co nie pozwoliło wysłać śmigłowców w okolicę zejścia lawiny. Ratownicy musieli udać się na miejsce pieszo - odnotowuje agencja AFP.

Wcześniej dziennik "Le Parisien" podał, że śmigłowiec żandarmerii przelatywał nad strefą zejścia lawiny.

We wtorek rano w okolicy obowiązywał 4 stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali, co teoretycznie dotyczy jedynie obszarów poza szlakiem lub tras zamkniętych. Kiedy zagrożenie lawinowe osiąga stopień piąty wszystkie trasy zostają zamknięte.

13 lutego lawina, która zeszła w tym samym ośrodku narciarskim w Tignes, zabiła czterech francuskich snowboardzistów: doświadczonego 60-letniego instruktora narciarskiego oraz ojca z synami w wieku 15 i 18 lat. Lawina porwała snowboardzistów, gdy poruszali się oni pieszo poza szlakiem na wysokości ok. 2100 metrów n.p.m.

W ubiegłym sezonie zimowym we Francji doszło do 45 wypadków górskich, w wyniku czego śmierć poniosło 21 osób. Najtragiczniejszy wydarzył się 18 stycznia ub.r., kiedy to 11 żołnierzy podczas treningu na trasie w stacji narciarskiej w Valfrejus w Sabaudii zostało porwanych przez lawinę; pięciu zginęło na miejscu, a szósty zmarł kilka dni później.