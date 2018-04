Największa katastrofa lotnicza w historii Algierii

257 osób zginęło, gdy wojskowy samolot runšł na ziemię tuż po starcie z głównej algierskiej bazy lotniczej Bufarik.

– Byłem w domu, usłyszałem huk. Z sšsiadem pojechaliœmy w stronę, gdzie widać było czarny dym. Chcieliœmy jakoœ pomóc, ale baliœmy się eksplozji – powiedział jeden ze œwiadków wypadku prywatnej, algierskiej telewizji Ennahar.

Algierski wojskowy samolot transportowy radzieckiej jeszcze produkcji Ił-76 rozbił się wœród pól uprawnych 30 km na południowy zachód od stolicy kraju. Na szczęœcie spadł w niezamieszkałym regionie. Tuż po upadku zapaliły się silniki maszyny, dlatego częœć ciał pasażerów została spalona.

Bardzo szybko na miejsce dotarło kilkuset ratowników, ale nic nie mogli zrobić. Bardziej przydało się dziesięć wojskowych ciężarówek z bazy lotniczej, by wywieŸć ciała.

Liczba ofiar jest ogromna. To największa katastrofa lotnicza w Afryce od 1973 r., 19. na œwiecie oraz trzecia największa w historii samolotów Ił-76. Wojskowe lotnictwo algierskie ma jeszcze 13 takich maszyn. Nie jest jasne, dlaczego i jak w rozbitym samolocie mogło lecieć 247 pasażerów (oraz dziesięciu członków załogi): Ił-76 może zabrać maksymalnie 140 osób.

Większoœć ofiar to algierscy żołnierze oraz członkowie ich rodzin, lecšcy do pustynnej bazy w Baszar na zachodzie kraju, w pobliżu granicy z Marokiem. Ale jak poinformowały algierskie media, na pokładzie było też 26 członków Frontu Polisario przewożonych do Tinduf – położonej najdalej na zachód miejscowoœci Algierii. W œrodku Sahary mieszka tam kilkanaœcie tysięcy uchodŸców z terytorium Sahary Zachodniej, której granica odległa jest od miasta o ok. 40 km.

Do 1975 r. Sahara Zachodnia była koloniš Hiszpanii. Po wycofaniu się stamtšd wojsk metropolii, wybuchły walki o niš między Marokiem (oraz poczštkowo Mauretaniš) a oddziałami partyzanckimi Frontu Polisario, będšcymi zbrojnym ramieniem tzw. Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej. Po ponad 40 latach walk Polisario kontroluje ok. 1/3 terenu Sahary Zachodniej, reszta jest opanowana przez Maroko.

Saharyjski „rzšd" urzęduje właœnie w pustynnym Tindufie, tam też sš główne oœrodki szkoleniowe Polisario, których członkowie rekrutujš się spoœród uchodŸców. Algieria od poczštku (choć z przerwami) udziela wsparcia Polisario oraz zaopatruje go w broń.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, kim byli partyzanci, którzy zginęli w katastrofie lotniczej. Zarówno szef sztabu armii algierskiej, jak i dowódca policji przerwali swoje podróże, by uczestniczyć w œledztwie. Danych ofiar na razie nie ujawniono.

Algierskie lotnictwo (zarówno wojskowe, jak i cywilne) znane jest z awarii samolotów. Wczeœniej za największš lotniczš katastrofę uznawano wypadek z lipca 2014 r., gdy rozbił się algierski samolot rejsowy lecšcy do Burkina Faso. Zginęło wtedy 116 osób, w tym 56 obywateli Francji. Pięć miesięcy wczeœniej podczas podchodzenia do lšdowania roztrzaskał się wojskowy transportowiec Hercules – zginęło 77 osób. W listopadzie 2012 r. rozbiła się transportowa hiszpańska casa. Maszyna przewożšca papier do wydrukowania nowych algierskich banknotów spadła w południowej Francji, dlatego œledztwo w sprawie wypadku prowadziła tamtejsza policja. Ustaliła ona, że wypadek był spowodowany złym wyszkoleniem pilota.